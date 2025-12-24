김정희 전남도의회 교육위원장, ‘행복샘터·순천 SOS 어린이마을’ 기부금 전달

순천용당초 교육가족도 함께 참여



김정희 전남도의회 교육위원장과 순천용당초등학교 교직원, 학부모 대표, 학생 대표 등이 순천 SOS 어린이마을에 기부금을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.



김정희 전남도의회 교육위원장과 순천용당초등학교 교직원, 학부모 대표, 학생 대표 등이 행복샘터에 기부금을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.

김정희 전남도의회 교육위원장이 24일 순천용당초 교육 가족과 함께 ‘행복샘터’와 ‘순천 SOS 어린이마을’을 찾아 기부금을 전달하며 크리스마스를 앞둔 지역사회에 따뜻한 울림을 전했다.이번 나눔은 아이들의 밝은 꿈과 건강한 성장을 응원하고, 교육과 지역이 함께 만들어 가는 공동체 정신의 가치를 다시 한번 되새기는 뜻깊은 시간으로 평가받는다.전달된 후원금은 용당초등학교에서 운영한 ‘용당 나눔 장터’ 수익금과 교직원, 학교운영위원회의 자발적인 기부금이 더해져 마련됐다. 학교 구성원 모두가 마음을 모아 이룬 결실이라는 점에서 나눔의 의미를 더한다.전달식에는 순천용당초등학교 교육 가족이 함께 참여해 따뜻하고 훈훈한 분위기를 만들었다.참석자들은 “학교에서 모은 정성과 사랑이 ‘행복 샘터’와 ‘순천 SOS 어린이마을’ 아이들의 생활 안정과 정서적 성장에 작은 힘이 된다는 사실에 큰 보람을 느낀다”며 “아이들과 함께 실천하는 나눔이야말로 가장 아름다운 배움”이라고 뜻을 모았다.김 위원장은 행사에 함께한 순천용당초 교육 가족들에게 “오늘 여러분이 보여 준 배려와 정성은 앞으로 지역과 우리 사회를 더욱 밝게 비추는 소중한 빛이 될 것이다”고 따뜻한 격려를 전했다. 그는 “모든 아이가 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 전남도의회 교육위원장으로서 현장의 목소리에 귀 기울이고 든든하게 뒷받침하겠다”고 강조했다.김 위원장은 “행복 샘터와 순천 SOS 어린이마을이 아이들에게 사랑과 희망을 전하는 든든한 가족 같은 공간이 될 수 있도록, 오늘 나온 의견들을 의정활동에 성실히 반영하겠다”며 “나눔과 연대를 통해 따뜻한 희망이 살아 숨 쉬는 지역공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자