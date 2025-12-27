㈜광양중기 윤경호·조순애 부부, 200만원 상당 물품 온기 나눔

서울Pn

연말연시 나눔 실천 ‘훈훈’


  •
광양중기 대표 윤경호·조순애 부부가 광양읍사무소를 찾아 어려운 이웃을 위해 써달라며 이불, 백미 등 200만원 상당의 물품을 광양읍사회보장협의체에 전달했다.



바르게살기운동 전남협의회 조은희 나주시 여성회장, 최영심 영암군 여성회장, 김민설 해남군 여성회장 등이 참석해 응원을 보냈다.


전남 광양지역 중소기업인 ㈜광양중기가 연말연시를 맞아 지역사회에 온기 나눔을 펼쳐 훈훈함을 주고 있다.

광양 율촌산단에 위치한 ㈜광양중기 윤경호(66) 대표와 조순애(63) 부부는 지난 23일 광양읍사무소를 찾아 지역의 어려운 이웃을 위해 써달라며 이불, 백미 등 200만원 상당의 물품을 광양읍사회보장협의체에 기부했다. 이날 전달식에는 조순애 씨와 함께 바르게살기운동 전라남도협의회 여성회에서 활동한 조은희 나주시 여성회장, 최영심 영암군 여성회장, 김민설 해남군 여성회장 등이 참석해 응원을 보냈다.

바르게살기운동 전남협의회 회원으로 10여 년간 몸담았던 조순애 전 여성회장은 그동안 매년 장학금 등 소외 계층에 꾸준히 후원금 등을 지원해 지역 사회에 귀감이 되고 있다.

윤 대표 부부는 “경기가 어려워지면서 주변에 도움을 주는 사람들도 많이 줄어들고 있어 가슴이 아프다”며 “부족하지만 이웃들에게 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람이다”고 밝혔다.


광양 최종필 기자
