무안군, 2026년 고향사랑기부제 제1호 기부자…H＆C 정경태 대표

2023년부터 매년 첫 기부…누적 2,000만 원

무안군 고향사랑기부…지난해 모금액 7억 원



무안군은 향우 기업인 유한회사 H＆C 정경태 대표가 2026년 무안군 고향사랑기부제 제1호 기부자로 나서 500만 원을 기탁했다고 5일 밝혔다. (무안군 제공)

전남 무안군은 향우 기업인 유한회사 H＆C 정경태 대표가 2026년 무안군 고향사랑기부제 제1호 기부자로 나서 500만 원을 기탁했다고 5일 밝혔다.정 대표는 2023년 고향사랑기부제 시행 이후 매년 무안군 첫 기부자로 참여하며 고향 발전을 위한 나눔을 꾸준히 실천해 왔다. 올해 기탁을 포함한 그의 누적 고향사랑기부금은 모두 2000만 원에 달한다.정 대표는 “고향 무안은 늘 마음의 뿌리와 같은 곳”이라며 “무안의 발전과 주민들의 삶의 질 향상에 조금이나마 보탬이 되기를 바라는 마음으로 기부를 이어가고 있다”고 말했다.김산 군수는 “매년 변함없이 고향사랑기부제에 참여해 주시는 정경태 대표님께 깊이 감사드린다”며 “기부금은 지역경제 활성화와 주민 복리 증진을 위한 사업에 투명하고 의미 있게 사용하겠다”고 밝혔다.한편 무안군은 고향사랑기부제 활성화를 위해 적극적인 홍보와 맞춤형 답례품 개발, 전략적인 마케팅을 추진한 결과, 2025년 한 해 동안 고향사랑기부금 모금액 7억 원을 돌파하는 성과를 거뒀다.임형주 기자