금천구, 10년 연속 ‘유니세프 아동친화도시’

2029년까지 인증


  •
금천구 유니세프 아동친화도시
서울 금천구가 2029년까지 유니세프 아동친화도시로 재인증을 받았다.
금천구 제공


서울 금천구는 유니세프 한국위원회로부터 아동친화도시 재인증을 획득했다고 7일 밝혔다.

아동친화도시란 아동이 보다 나은 삶을 살 수 있도록 친화적인 환경을 가진 도시를 뜻한다. 유니세프는 아동친화도시 인증을 받은 도시를 대상으로 아동과 보호자가 체감하는 변화와 이행 실적 등을 평가해 재인증을 부여하고 있다.

재인증 기간은 2026년부터 2029년까지 4년간이다. 2019년 7월부터 총 10년간 유니세프 아동친화도시 인증을 받게 됐다. 금천구는 아동친화 도시를 위한 정책조정기구 운영, 민관협력기구 활성화, 아동참여나 권리교육, 아동친화적 공간 조성 등에서 성과를 인정받았다.

금천구는 ‘행복한 오늘, 꿈꾸는 내일! 아동친화도시 금천’이라는 비전을 세우고, 향후 4년 동안 12개 부서에서 35개의 중점사업을 추진한다. 특히 이번 인증 관련 조사에서 최우선 과제로 선택한 사이버 범죄예방, 교통안전 개선 등의 어린이 안전 강화 사업을 적극 추진한다.

유성훈 구청장은 “아동친화도시 조성은 지역의 내일에 대한 투자”라며 “재인증 획득을 계기로 아동들의 목소리를 경청하고 건강한 성장을 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
