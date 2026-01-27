‘수원 독립운동의 길’ 2개 코스 확정, 수원 독립운동가 6인 선정



‘수원 독립운동의 길 추진위원회’는 지난 16일 올해 첫 회의를 열어 6명의 독립운동가를 선정하고 2개 코스를 선정했다. (수원시 제공)

시민사회단체로 구성한 ‘수원 독립운동의 길 추진위원회(추진위)’가 ‘독립운동의 길’ 조성을 위한 본격적인 행보를 시작했다.추진위는 지난 16일 올해 첫 회의를 열어 김세환, 임면수, 이하영, 박선태, 김향화, 이선경 등 6명을 수원지역 대표 독립운동가로 선정하고 2개 코스를 확정했다. 코스에는 대표 독립운동가의 생가터와 집터, 학교 등이 포함됐다.1시간 코스는 팔달구청에서 아담스 기념관, 수원삼일여학교 터, 임면수 생가터, 일제강점기 북수동 천도교 교당(북수동 성당 인근), 수원 삼일학교(현 종로교회), 옛 수원 자혜병원(화성행궁), 정조 때 ‘한데우물’, 박선태 집터, 김향화 집터, 김세환 생가터를 잇는 11곳 1.7㎞ 구간이다.2시간 코스는 연무대 활터에서 동장대, 삼일공고(옛 삼일학교), 화홍문, 삼일여학교 터, 아담스 기념관, 임면수 생가터, 일제강점기 북수동 천도교 교당(북수동 성당 인근), 종로교회(옛 수원 삼일학교), 옛 수원 자혜병원(화성행궁), 정조 때 ‘한데우물’, 박선태 집터, 김향화 집터, 김세환 생가터, 일제강점기 수원상업강습소 터, 남문시장(팔달문)을 잇는 16곳 3.0㎞ 구간이다.이주현 추진위원장은 “수원지역 시민들이 일제에 맞서 독립운동을 펼친 사례가 많다. 시민이 직접 참여해 이를 기념하고 조성하는 일에 매진할 것”이라며 “밝혀진 기록을 중심으로 수원을 대표하는 독립운동가 6명을 우선 선정해 시민과 함께 ‘수원 독립운동의 길’을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자