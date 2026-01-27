용인-화성시, ‘용인 남사~화성 신동’ 연결도로 타당성 조사 용역 공동 추진



26일 화성 동탄출장소 대회의실에서 열린 용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회(용인시 제공)

용인특례시와 화성특례시가 ‘용인 남사~화성 신동 간 연결도로’ 타당성 조사 용역을 공동 추진한다.두 시는 26일 화성 동탄출장소 대회의실에서 ‘용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회’를 열고, 두 도시 간 연계도로망 확충과 철도사업 공동 대응 등을 논의했다.이날 회의는 지난해 11월 21일 이상일 용인특례시장과 정명근 화성특례시장이 공동 발표한 ‘화성-용인 연계교통 상생발전 공동선언’의 후속 조치로 마련된 첫 협의 자리다.당시 두 시장은 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지, 이동읍 반도체 특화신도시와 화성 동탄 지역의 교통 연결성을 강화해 용인·화성시민들이 상호 편익을 누릴 수 있게 하자는 취지로 공동선언을 했다.조사 용역 공동 추진 합의에 따라 2월 중 연결도로 타당성 조사 용역을 발주하고, 상반기 중 용인 남사~화성 신동 간 연계도로망 구상(초안)을 마련할 계획이다.두 시는 ‘국지도 82호선(장지~남사)’ 구간을 조속히 추진하기 위한 현안 공유와 공동 대응 방안도 마련하기로 했다.철도 부문에선 경기남부 동서축을 연결하는 ‘경기남부 동서횡단선(반도체선)’이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되도록 공동 건의 활동을 지속해서 추진한다.또 두 도시 간 상호 협력 체계를 강화하고, 향후 다른 교통 현안도 긴밀히 협력하는 관계를 구축하자는 데 뜻을 모았다.이어 올 하반기 제2차 실무협의회를 열어 그간 추진 경과를 점검하고, 추가 협력 과제를 논의할 예정이다.안승순 기자