경남도, ‘두쫀쿠’ 등 디저트 배달음식점 집중 위생점검

경남도는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점과 무인 아이스크림 판매점 485곳을 대상으로 집중 위생점검을 한다고 30일 밝혔다.다음 달 2일부터 6일까지 시행하는 점검은 배달음식점 소비 증가에 따라 위생 관리를 강화하고자 마련했다. 점검에는 도내 18개 시군이 함께한다.도는 최근 유행하는 디저트류를 조리해서 배달·판매하는 업소 가운데 최근 2년간 점검 이력이 없거나 행정처분 이력이 있는 업소를 우선 대상으로 선정했다.점검에서는 식품·조리시설의 위생적 취급 여부와 건강진단 시행 여부, 시설기준 준수 여부 등을 집중적으로 살핀다.두바이 쫀득 쿠키 특성을 고려해 무신고 수입식품 사용 여부와 소비기한 경과 원료 보관·사용 여부도 확인한다.무인 아이스크림 판매점은 소비기한 경과 제품 보관 여부와 냉동 보관 온도(영하 18도 이하) 준수 여부, 최소 판매 단위로 포장된 식품의 분할 판매 여부 등을 집중 점검한다.경남도 관계자는 “점검에서 위반 사항이 확인된 업소에 대해서는 엄정하게 조치할 것”이라며 “배달음식점과 무인 식품 판매점을 중심으로 선제적 위생 관리를 강화해 안전한 먹거리 환경 조성에 노력하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자