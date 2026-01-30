서울Pn

서울 생계급여 7% 올라 1인 가구 41만 280

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

동대문구, 2026년 예산 '상반기 속도전'…민생

노원구, 태릉골프장 주택공급에 "고품격·저밀도 단

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경남도, '두쫀쿠' 등 디저트 배달음식점 집중 위생점검

무인 아이스크림 판매점도 대상
조리시설 위생, 소비기한 등 확인


  •
두바이 쫀득 쿠키. 서울신문DB


경남도는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점과 무인 아이스크림 판매점 485곳을 대상으로 집중 위생점검을 한다고 30일 밝혔다.

다음 달 2일부터 6일까지 시행하는 점검은 배달음식점 소비 증가에 따라 위생 관리를 강화하고자 마련했다. 점검에는 도내 18개 시군이 함께한다.

도는 최근 유행하는 디저트류를 조리해서 배달·판매하는 업소 가운데 최근 2년간 점검 이력이 없거나 행정처분 이력이 있는 업소를 우선 대상으로 선정했다.

점검에서는 식품·조리시설의 위생적 취급 여부와 건강진단 시행 여부, 시설기준 준수 여부 등을 집중적으로 살핀다.

두바이 쫀득 쿠키 특성을 고려해 무신고 수입식품 사용 여부와 소비기한 경과 원료 보관·사용 여부도 확인한다.

무인 아이스크림 판매점은 소비기한 경과 제품 보관 여부와 냉동 보관 온도(영하 18도 이하) 준수 여부, 최소 판매 단위로 포장된 식품의 분할 판매 여부 등을 집중 점검한다.

경남도 관계자는 “점검에서 위반 사항이 확인된 업소에 대해서는 엄정하게 조치할 것”이라며 “배달음식점과 무인 식품 판매점을 중심으로 선제적 위생 관리를 강화해 안전한 먹거리 환경 조성에 노력하겠다”고 말했다.

창원 이창언 기자
Leaders Today

성동구, 공공기관 종합청렴도…4년 연속 '2등급'

종합청렴도 85.3점, 전국 자치구 중 상위권 기록 조직문화 개선 커피차 이벤트, 청렴필사문 작성 등

137개 구역 동시 정비·동북선 경전철… 매일 달라

이승로 성북구청장

동대문 청년 사장님들은 유니콘 타고 날아오른다[현장

유니콘Ⅱ·휘경열린마루 개관

광진, 청년 500명에 문화생활비 10만원

중위소득 120% 이하 24~49세 새달 1~15일 구청 홈피서 신청

