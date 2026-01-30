황철규 서울시의원, 윤희숙 당협위원장과 함께 성동구 정비사업 현장 방문… “주민 부담 낮추고 사업성 높여야”

응봉동 모아타운, 마장세림 재건축 현장 점검 및 주민 간담회 개최

윤희숙 위원장 “행정 공백이 주민 고통으로”... 현황 용적률 높은 지역에 대한 서울시 명확한 기준 마련 촉구



지난 28 성동구 정비사업 현장을 방문해 주민들과 대화하는 윤희숙 국민의힘 당협위원장(왼쪽에서 세 번째)과 서울시의회 김태수 주택공간위원장(왼쪽에서 두 번째), 황철규 의원(왼쪽에서 세 번째)



지난 28일 성동구 정비사업 현장을 방문해 주민의견을 듣는 황철규 의원



지난 28일 성동구 정비사업 현장을 방문해 현장을 둘러보는 황철규 의원(맨 앞줄 왼쪽에서 첫 번째)

윤희숙 국민의힘 당협위원장(중·성동갑)과 서울시의회 김태수 주택공간위원장, 황철규 의원은 지난 28일 성동구 응봉동 모아타운 대상지와 마장세림 재건축 정비구역을 방문해 추진상황을 점검하고 주민 간담회를 진행했다.현장에서 개최된 간담회에는 서울시·성동구청·SH공사의 담당 부서도 참석하여 조합 관계자와 지역주민들의 의견을 청취하고 정비사업의 문제점과 해결방안에 대한 열띤 논의가 이뤄졌다.응봉동 모아타운 간담회에서 ▲제3종 일반주거지역으로의 종상향 ▲가족 단위 거주를 위한 중형(59m2 이상) 평형 확보 등에 대한 주민의 요구가 있었고, 과거 주거환경개선지구 지정 후 건축규제 완화로 조례상 용적률(150%)이 넘긴 건축물이 많아 현황 용적률의 적극 인정 여부와 스카이라인 기준의 형평성 문제가 핵심 쟁점으로 거론되었다.윤 위원장은 “응봉동은 과거 건축 특례로 인해 현황 용적률이 이미 조례 상한을 초과한 특수한 지역”이라며 “그런데도 명확한 판단 기준이 마련되지 않은 것은 명백한 행정의 공백”이라고 지적했다. 이어 “서울시는 현황 용적률을 감안한 용도지역 상향과 이미 무너진 산등성이 높이 등을 고려한 합리적 스카이라인 기준을 조속히 마련해야 한다”고 촉구했다.이어진 마장세림 재건축 간담회에는 조합과 지역주민들이 단지 내에 조성될 입체공원의 인근 주민과 공동이용, 단지를 개방하는 열린단지 계획 등을 통해 허용 용적률 인센티브를 최대한 확보(20%)할 수 있도록 인근 녹지를 보유한 한양대학교의 협조와 서울시의 전향적인 심의를 요청했다.김태수 주택공간위원장은 “마장세림 재건축 사업의 안정적인 추진과 분담금 최소화를 위해 신속통합기획 자문 과정에서 실질적인 대안이 도출될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.황 의원은 “단지 인근 공원 부지와 한양대학교 소유 부지가 제대로 관리되지 않아 주민 불편이 지속되고 있다”고 지적하며 “특히 공원으로 지정돼 있으나 실제로는 방치된 공간에 대해 관계기관에 공식적으로 민원을 제기하고 개선을 요구하겠다”고 말했다.윤 위원장은 “주민들이 요구하는 것은 특혜가 아닌, 비바람을 피하며 가족들이 함께 살 수 있는 최소한의 주거 공간”이라며 “주민들의 생존권을 보장하도록 주거 대책을 마련하는 것이야말로 정비사업이 추구해야 할 본질적 공익”이라고 강조했다.간담회에 참석한 서울시 관계자는 “응봉동의 지형적 특성과 세대 밀도 등 사업 여건을 고려해 심의가 진행될 수 있도록 종합적으로 검토하겠다”는 입장을 밝혔다. 또한 “마장세림의 입체공원 활용성과 열린단지 인센티브 등 조합 측 제안에 대해 심의 과정에서 지역 특수성을 고려하여 종합적으로 검토하겠다”고 답했다.윤희숙 위원장과 김태수 위원장, 황철규 의원은 “오늘 논의된 쟁점들을 서울시를 비롯한 관련 기관들과 함께 논의하며, 지역의 재개발·재건축이 원활하게 진행될 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 마무리했다.온라인뉴스부