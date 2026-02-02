무안군, 설 명절 맞아 ‘맛뜰무안몰’ 30% 할인 기획전

서울Pn

“설 연휴기간 공영주차장 무료로 쓰세요” 서울시설

무안군, 설 명절 맞아 ‘맛뜰무안몰’ 설 기획전 운영
설 선물관 전 품목 30% 할인, 2월 2일부터 6일까지


  •
무안군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘맛뜰무안’ 설 맞이 할인전 홍보포스터.(무안군 제공)


전남 무안군은 설 명절을 맞아 군 공식 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘맛뜰무안몰’에서 설 기획전을 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전은 2월 2일부터 6일까지 진행되며, ‘2026 설 선물관’ 카테고리 내 전 품목을 대상으로 2만원 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 할인 쿠폰은 1인당 최대 3매까지 사용할 수 있으며, 할인 한도는 최대 3만원이다.

설 명절을 맞아 신규 회원을 위한 가입 이벤트도 함께 마련됐다. 해당 이벤트는 2월 2일부터 13일까지 진행된다. 행사 기간 중 맛뜰무안몰에 신규 가입한 회원에게는 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 2000원 할인 쿠폰을 제공한다. 이 쿠폰은 설 기획전 할인 쿠폰과 중복 사용할 수 있어 신규 회원의 혜택을 더욱 강화했다.

박성서 무안군 농업정책과장은 “설 명절을 맞아 군민과 소비자들이 무안의 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “이번 행사를 통해 무안의 건강한 먹거리가 더 많은 소비자에게 전달되길 기대한다”고 밝혔다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
