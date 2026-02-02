김동연 “사탄수괴가 신천지 연루?…종교집단, 정치 개입 뿌리 뽑아야”

서울Pn

2일 오전 경기도청 단원홀에서 김동연 경기도지사가 신년 기자간담회를 하고 있다. (경기도 제공)


김동연 경기도지사는 2025년 4월 더불어민주당의 대선 경선에서 종교 단체 신천지가 ‘반명 후보’에 접근한 정황이 있다는 언론 보도에 대해 “신천지로부터 사탄의 수괴라는 얘기까지 들었다”며 본인과 무관하다고 밝혔다.

김 지사는 2일 신년 기자간담회에서 신천지에 대한 질문을 받고 “2024년 10월에 신천지가 임진각 평화누리 공원에서 3만명이 넘는 집회 신청을 했었다”며 “경기관광공사 소관이었는데, (공사 측이) 그냥 별 구체적인 고려 없이 승인을 했지만 (행사) 하루 전에 제가 전격적으로 취소했다”고 말했다.

이어 “(집회 취소에 대해) 신천지가 그때 도청에 와서 거의 한 달 가까이, 연 인원으로 하면 아마 수만명이 와서 데모를 했다. 그때 얘기 들어보니까 신천지에서 저를 보고 사탄이라고 했다”고 회상했다.

그러면서 “적어도 종교 집단에서 정치에 개입하려고 하는 것은 완전히 뿌리를 뽑아야 한다고 생각한다”며 “지난 경선 중에 다른 후보들에게 네거티브 하지 않고, 건전한 정책 경쟁을 하면서 나름대로 최선을 다했다”고 강조했다.

김 지사는 2025년 더불어민주당 대선 경선 당시 이재명 대통령, 김경수 전 경남지사와 공천을 놓고 겨뤘다.


안승순 기자
