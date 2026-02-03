서울Pn

검색

서울 “차 덜 타면 최대 5만 마일리지”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 곳곳 ‘5분 정원도시’로…화재순찰로봇, 전통

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

평택시, 2026 합동설계단 운영…42건 자체 설계, 6천만원 예산 절감

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

평택시 2026년 합동설계단 직원들이 직무교육 후 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)


경기 평택시(시장 정장선)가 지난 1월 2일부터 30일까지 ‘평택시 2026년 건설사업 합동설계단’을 운영해 6000만원의 예산을 절감했다.

시가 추진하는 합동설계는 매년 표준설계단가를 마련하고, 신규 토목직 공무원들의 직무교육, 선임 토목직 공무원들의 경험 제공과 교류, 자체 설계를 통한 예산 절감 등에 의의를 두고 매년 초에 운영하고 있다.

올해 합동설계단에는 11명의 신규 공무원과 17명의 선임 공무원이 참여해 2026년도 표준설계단가를 마련했으며, 총 42건의 자체 설계를 완료함으로써 6000만원의 예산을 절감했다.

이렇게 마련된 표준설계단가는 완료된 자체 설계 외에도 콘크리트와 아스콘 포장 공사, 농·배수로 공사 등 주로 주민 편익 사업이 많은 읍·면·동에서 활용된다.

이와 함께 토목직이 배치되지 않은 읍·면·동의 건설사업 추진 애로사항 해소를 위해 인접 읍·면·동 토목직 공무원들이 힘을 모아 설계를 추진했다. 시는 합동설계 운영 기간 종료 후에도 추가 설계, 검토, 준공검사 지원 등 사후 관리에 신경 쓸 계획이다.

또한 신규와 선임 공무원들 구분 없이 건설공사 현장 실무, 주요 감사 지적 사례 및 중대재해처벌법 등의 직무교육을 통해 감독 요령 및 기본 소양, 안전사고 방지 등을 인식하도록 했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“재건축·교통·일자리… 양천, 도시 구조 재편할 전

이기재 양천구청장

지하철 잇고 체육 시설은 덤… ‘힙당동’ 주차타워

신당5동 둘러본 김길성 구청장

공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정 市 조경 최우수상 등 100건 수상

“DMC역·상암고역 왜 뺐나”… 마포 행정소송 제기

국토부 대장~홍대선 계획에 항의 “환승 거점·주거지 수요 고려해야”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr