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목포시, 섬 주민 생활비 부담 줄인다…여객선 운임·택배비까지 지원

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여객선 운임·생필품 물류비·택배 비용 지원
올해부터는 자녀·이웃이 대신 신청 가능해져


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전남 목포시청 전경


전남 목포시가 달리도·율도·외달도 등 지역 섬 주민들의 생활비 부담을 덜기 위한 ‘생활밀착형 지원사업’ 추진에 속도를 내고 있다. 지리적 환경 때문에 발생하는 높은 물가와 교통 불편을 해소하고, 정주 여건을 실질적으로 개선하겠다는 취지다.

이번 사업은 주민 체감도가 높은 여객선 운임(여객·차량) 지원, 생활필수품 해상운송비 지원, 생필품 물류비 지원, 생활물류(택배) 운임 지원 등 4개 분야에 집중된다.

먼저 여객선 운임 지원을 통해 섬 주민은 여객 운임 중 1000원만 부담하면 되며, 차량 운임은 50%를 지원받게 된다. 이를 통해 이동권을 보장하는 동시에 교통비 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

생활필수품 구입 부담 완화에도 나선다. 생활연료인 LP가스를 육지와 동일한 가격에 구입할 수 있도록 해상운송비를 지원해, 섬 주민들의 기본 생활비 절감에 도움을 줄 계획이다.

또한 농협하나로마트를 생필품 물류센터로 지정해 섬 지역에 공급되는 생필품의 물류비와 운영경비를 지원한다. 시는 물가 안정은 물론, 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 생활비 절감 효과를 높인다는 방침이다.

생활물류(택배) 지원도 확대된다. 섬 지역 주민이 택배 이용 시 추가로 발생하는 배송비를 송장 1건당 3000원씩, 1인당 연간 최대 20만원까지 지원한다. 신청은 유달동 행정복지센터에서 가능하다.

특히 2026년부터는 자녀나 이웃을 통한 대리 신청이 허용돼, 거동이 불편한 고령층 주민들도 보다 쉽게 혜택을 받을 수 있을 것으로 보인다.

목포시 관계자는 “섬 지역은 교통과 물류 여건이 열악해 생활비 부담이 상대적으로 큰 상황”이라며 “앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
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