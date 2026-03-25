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성동구, ‘의료·요양 통합돌봄’ 대상자 모집

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서울 성동구 마장동 주민센터 ‘통합돌봄 지원창구’에서 지난 23일 한 구민이 상담을 받고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 오는 27일 ‘돌봄통합지원법’ 시행에 발맞춰 ‘의료·요양 통합돌봄 사업’ 대상자 모집에 나선다고 25일 밝혔다. 돌봄이 필요한 65세 이상을 대상으로 의료, 요양, 돌봄 서비스를 한 번에 지원한다는 취지다.

신청 대상은 치매 약을 복용 중이거나 신체 기능 저하로 일상생활에 어려움을 겪어 자택에서 의료·요양 서비스가 필요한 65세 이상이다. 대상자로 선정되면 ▲보건의료 ▲건강관리 ▲요양 ▲일상생활 지원 ▲주거에 걸쳐 재택의료, 방문간호, 가사 지원, 집수리 등 맞춤형 서비스를 통합적으로 지원받게 된다. 서비스를 지원받고자 하는 어르신 또는 보호자는 거주지 동주민센터 또는 성동구청 통합돌봄과로 문의하면 된다.

구는 사업 이해를 돕기 위해 실제 사례를 바탕으로 한 ‘통합돌봄 웹툰’도 제작해 배포 중이다. 웹툰에는 무릎 수술 후 거동이 불편했던 독거 어르신이 가사 지원과 주거 개선 등 서비스를 통해 시설 입소 없이 자택에서 안정을 찾은 사례가 담겼다.

구 관계자는 “앞으로도 성동의 어르신들이 살던 곳에서 더 오래, 더 건강하고 행복하게 생활할 수 있도록 통합돌봄 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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