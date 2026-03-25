전남도, 체류형 여행상품 개발로 관광 활성화 나서

300여 개 여행사에 여행상품 개발비 200만 원씩 6억 원 지원



여수세계박람회장 전경.

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무안국제공항 폐쇄 장기화로 어려움을 겪는 지역 여행업계의 경영 회복과 지역 관광 활성화를 위해 전남도가 체류형 여행상품 개발 지원사업을 추진한다.전남도는 300여 개 여행사를 선정해 업체당 200여만 원씩 총 6억 원의 여행상품 개발비를 지원해 지역 관광자원을 활용한 체류형 여행상품 기획과 개발을 유도할 계획이다.또 개발한 관광상품은 온라인 여행 플랫폼(전남관광플랫폼) 등을 통해 홍보도 추진할 예정이다.전남도는 체류형 관광상품 개발로 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 내 소비를 확대함으로써 여행업계 매출 회복으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 방침이다.사업은 3월 이후 3주간 공모 절차를 거쳐 4월 중 여행사를 선정하고 지원금을 지급하는 방식으로 진행한다.전남도는 그동안 무안공항 폐쇄로 어려움을 겪는 여행업계 지원을 위해 사고 직후 홍보 마케팅비 20억 원, 여행객 모집 인센티브 8억 원을 지원한 데 이어 관광진흥기금 거치 기간 2년 연장과 경영안정자금 규모를 확대했다.올해도 지난 1월 한국공항공사와 업무협약을 해 지역 여행사를 대상으로 교통지원금 1억 원을 지원했다.이번에 지원하는 6억 원 외에도 내·외국인 특화 여행상품, 전남 섬 방문 여행객 모집 인센티브, 여수세계섬박람회 입장권 지원 등 여행사에 직접적인 인센티브로 29억 원을 추가로 지원할 계획이다.또 내국인 관광객 유치 여행사와 외래 관광객 유치를 위한 협력 여행사 30개 사를 선정해 마케팅비와 모집 인센티브를 추진하는 등 여행업계를 실질적으로 지원할 방침이다.최영주 전남도 관광체육국장은 “이번 지원사업으로 지역 여행사들이 다소나마 숨통은 트이겠지만 무엇보다 필요한 것은 무안국제공항의 조속한 정상화”라며 “지역 관광업계가 활력을 되찾도록 실질적 지원에 나서는 등 지역 관광 시장의 회복을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자