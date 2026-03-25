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미주 호남향우회, 여수세계섬박람회 성공 기원

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섬박람회 성공 개최 다짐 캠페인과 입장권 구매약정


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미주 호남향우회 총연합회가 지난 24일(현지 시간) 미국 텍사스주 달라스에서 열린 총회에서 여수세계섬박람회 성공 개최 캠페인을 펼치고 있다.


전라남도 미주사무소와 미주 호남향우회 총연합회가 2026 여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 힘을 모으기로 했다.

미주호남향우회총연합회는 뉴욕, 메릴랜드, 워싱턴 D.C., 애틀랜타 등 미국 24개 지역 호남향우회를 아우르는 재외동포 단체로 경제·문화·정치 등 다양한 분야에서 영향력 있는 네트워크를 구축하고 있다.

지난 24일(현지 시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 총회에서는 ‘2026 여수세계섬박람회 성공 개최 다짐 캠페인’을 펼치고 박람회 홍보 확산을 위한 입장권 구매 약정도 했다.

전남도는 이번 협력을 계기로 미주 지역 향우 네트워크를 활용해 섬박람회 글로벌 홍보를 본격화하고, 향후 국제교류 확대와 농수산식품 수출 증진 등 실질적 경제협력으로 연계해 나갈 계획이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “2026 여수세계섬박람회가 세계인이 찾는 글로벌 해양문화축제가 되도록 미주 호남향우의 적극적인 참여를 바란다”며 “앞으로도 섬박람회 성공을 위해 국제 네트워크를 활용한 글로벌 홍보를 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

2026 여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 여수에서 펼쳐질 예정이다.

여수 류지홍 기자
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