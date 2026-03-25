곡성 시향가, ‘2026 대한민국 주류 대상’ 수상

‘2025 남도 우리술 품평회’ 최우수상과 새술마루상도 수상



곡성군 시향가의 ‘네오40 블랙’이 ‘2026 대한민국 주류 대상’ 프리미엄 소주 부문 대상을 수상하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 곡성군의 농업회사법인 시향가의 프리미엄 소주 ‘네오40 블랙’이 ‘2026 대한민국 주류 대상’ 프리미엄 소주 부문에서 대상을 받았다.올해로 13회째를 맞는 ‘대한민국 주류대상’은 국내 우수한 술을 발굴하고 주류 산업 발전을 도모하기 위해 매년 개최하는 국내 대표 주류 품평회다.‘네오40 블랙’은 곡성산 가루미(바로미2) 쌀 100%를 원료로 한 증류식 소주 ‘네오40’을 기반으로 한 제품으로, 전통 생쌀발효법을 현대적으로 적용해 쌀 본연의 부드러운 풍미와 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이다.시향가는 2021년부터 가루미 쌀을 활용한 전통주 연구개발을 이어왔으며, 농촌진흥청 국립농업과학원과의 협업을 통해 품질을 고도화했다.또 미식 관점의 완성도를 높이기 위해 셰프 최강록이 개발에 참여했다.이에 앞서 ‘네오40 블랙’은 ‘2025 남도 우리술 품평회’에서 증류주 부문 최우수상과 새술마루상도 수상했다.이 제품은 ‘카카오톡 선물하기’에서 3개월 연속 판매 1위를 기록하는 등 소비자들에게도 높은 인기를 얻고 있다.시향가 양숙희 대표는 “곡성 쌀의 가치를 제대로 담아낸 술로 큰 상을 받게 되어 매우 뜻깊다”라며 “앞으로도 좋은 원료와 정직한 양조로 전통주의 품질을 높이고, 곡성의 맛과 가치를 널리 알리겠다”라고 밝혔다.군 관계자는 “이번 수상은 곡성 쌀과 지역 농산물의 우수성을 다시 한번 입증한 사례”라며, “전통주 산업이 지역 농업과 연계해 지속 가능한 성장 기반이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.곡성 류지홍 기자