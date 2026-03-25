‘완도 청산도 슬로걷기 축제’ 맞아 특별 이벤트 진행

청산 해양치유공원 반값 할인, SNS 인증 선물 증정 이벤트 진행



완도 청산 해양치유공원의 허브 맥반석 치유관.

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전남 완도군이 ‘청산도 슬로걷기 축제’를 맞아 4월 1일부터 5월 31일까지 두 달간 ‘해양치유 특별 이벤트’를 진행한다.이번 이벤트는 우리나라 대표 슬로시티 청산도와 완도만의 차별화된 해양치유 자원을 연계하여 관광객들에게 관광뿐만 아니라 쉼과 회복, 치유의 경험을 제공하기 위해 마련했다.먼저 ‘청산 해양치유공원 이용료 반값’ 이벤트로 완도 지역 식당과 숙박업소 등에서 5만원 이상 사용한 영수증을 제시하면 본인 포함 3인까지 청산 해양치유공원의 모든 프로그램을 50% 할인된 가격에 이용할 수 있다.청산 해양치유공원에서는 허브 맥반석, 향기·해조류, 소리, 해수 미스트, 푸드 치유관과 스마트 건강 진단실을 운영 중이며, 이벤트 기간 효율적인 휴식을 위해 방문객이 원하는 치유관을 선택하여 체험하는 ‘내 몸 맞춤 쉼표’ 프로그램도 운영한다.두 번째 이벤트인 ‘완도 찍고, 청산 찍고’는 완도해양치유센터와 청산 해양치유공원 두 곳을 모두 이용한 후 개인 SNS에 인증 사진과 필수 해시 태그(#청산해양치유공원 #완도해양치유센터 #해양치유)를 달면 선착순으로 소정의 선물을 증정한다.군은 축제와 해양치유를 연계한 마케팅을 통해 청산 해양치유공원과 완도해양치유센터에 대한 인지도를 높이고, 완도 전역을 하나의 치유 거점으로 브랜드화 한다는 방침이다.해양치유공원 이용 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 해양치유담당관 해양치유마케팅팀(☎061-550-5684)으로 문의하면 된다.군 관계자는 “완도에서 유채꽃 만발한 청산도의 슬로길을 걷고 해양치유를 통해 몸과 마음을 치유하는 시간 가져보시길 바란다”며 “축제와 치유가 어우러진 웰니스 콘텐츠를 통해 방문객들에게 잊지 못할 봄날의 휴식을 선사하겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자