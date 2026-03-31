‘순천리하우스청년단’, 왕조1동 인선원에 환경개선 및 짜장면 나눔 봉사

인선원 식당 도색 지원·식사나눔으로 온기 전달



순천리하우스청년단이 왕조1동에 위치한 정신요양시설 인선원을 찾아 환경개선과 짜장면 나눔 봉사 활동을 펼쳤다.

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순천리하우스청년단이 왕조1동에 위치한 정신요양시설 인선원을 찾아 환경 개선과 짜장면 나눔 봉사 활동을 펼쳤다.청년단원들은 지난 28일 인선원 식당의 쾌적한 환경 조성을 위해 식당 내벽을 새롭게 도색하고, 입소자 80명에게 짜장면을 대접하며 정을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.김수현 단장은 “작은 손길이지만 누군가에게 따뜻한 기억으로 남길 바라는 마음”이라며 “앞으로도 지역사회를 위한 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.김영호 인선원장은 “청년단의 따뜻한 손길 덕분에 시설이 한층 밝아졌다”며 “정성껏 준비해 주신 식사까지 더해져 입소자들에게 큰 위로와 기쁨이 되는 시간이었다”고 전했다.신혜정 왕조1동장은 “봄을 맞아 청년단의 손길이 더해져 시설이 한층 더 따스한 공간으로 거듭난 것 같다”며 “이런 나눔이 지역사회에 온기를 전하는 소중한 계기가 되길 바란다”고 고마움을 표했다.순천리하우스청년단은 취약계층의 주거환경 개선을 위해 도배·장판·싱크대 교체 지원 등 꾸준히 봉사를 이어오고 있다. 단체는 매년 다양한 활동을 통해 사회공헌에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자