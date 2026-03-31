서울시, 대학생·마을청년 아이디어로 쓰레기 줄여요

대학 축제 다회용기 도입·기숙사 리필스테이션 등

총 17개 팀 활동 후 9월 성과발표회



지난 29일 서울시청에서 열린 ‘청년이 탄탄한 서울’ 워크숍에 참가한 청년 팀들이 아이디어를 공유하고 있다.

서울시 제공

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서울시가 대학생과 지역 청년들의 아이디어로 쓰레기를 줄이는 프로젝트를 가동한다.시는 서울 소재 대학 내 대학생 또는 지역 기반 청년들이 각자 생활권에서 탄소중립을 실천하는 프로그램인 ‘청년이 탄탄한 서울’에 총 17개 팀을 선정하고 활동을 시작한다고 31일 밝혔다.시는 지난 29일 서울시청에서 워크숍을 개최하고 각 팀 실행계획 공유와 전문가 집중 컨설팅을 실시했다. 참가팀은 축제 다회용기 도입, 기숙사 리필스테이션 등 재사용 인프라 구축, 올바른 분리배출 캠페인, 종이·병뚜껑 등 폐기물 업사이클링, 교내 음식물 쓰레기 문제 해결, 플로깅 등 지역사회와 연계하는 다양한 계획을 발표했다.선정된 팀은 향후 6개월 동안 팀별 특성을 살린 활동을 전개하고 9월 성과발표회를 통해 활동 내용을 공유한다. 시는 심사를 통해 3개 우수 팀을 선정해 서울특별시장상을 수여한다. 지난해에는 연고전 폐기물 문제를 제기한 연그린(연세대)팀, 교내 카페 우유팩 수거와 식권 번호표 모바일 전환 활동을 전개한 CES(건국대)팀, 환경 강의 필수 교양 과목 지정을 추진한 SEM(숙명여대)팀이 수상했다.노수임 서울시 기후환경정책과장은 “청년들의 다양한 아이디어가 잘 실행될 수 있도록 시에서도 적극 지원할 계획”이라며 “시민 여러분께서도 청년들의 활동에 많은 관심을 갖고 함께해 주시길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자