책 읽고 빵 먹는 ‘관악책빵축제’

다음달 9·10일 별빛내린천 시원보도교 일대



관악구 책빵축제 포스터

관악구 책빵축제 포스터

서울 관악구가 다음달 9~10일 별빛내린천 일대에서 ‘2026 관악 책빵축제’를 연다고 30일 밝혔다.

축제는 생각을 채우는 책과 배를 채우는 빵의 공통점에 착안했다.

읽고 먹고 머무는 라이프스타일을 축제로 재해석한 셈이다.

관악구 관계자는 “지역 자원을 활용해 전국 최초로 빵과 책을 결합한 축제를 준비했다

”면서

“빵집과 서점을 다시 찾고 싶게 하는 지속 가능한 행사가 될 것

”이라

고 설명했다.

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구와 관악문화재단이 공동 주최하는 이번이틀간 열리는 ‘책×빵 부스’에서는 60여개 부스 규모로, 베이커리와 독립서점, 출판사가 소개하는 다양한 책과 빵을 한곳에서 즐길 수 있다.9일에는 ‘쟝블랑제리’의 이학순 제빵 기능장과 함께 5m짜리 별빛케이크를 만드는 어린이 체험 프로그램 ‘제빵 스쿨’이 열린다. 이금희 아나운서가 진행하는 힐링 북토크, 제빵왕 선발대회도 펼쳐진다. 10일에는 버스킹 공연 ‘구석구석 라이브’가 열리고, ‘우리 집 빵 레시피 공모전’에선 주민들이 제빵 실력을 겨룬다. 퀴즈를 풀고 단서를 수집하는 ‘빵도둑을 잡아라’, ‘예술놀이터’ 등 참여형 이벤트부터 ‘야외도서관’, ‘책멍존’ 등 독서와 휴식을 위한 공간도 마련됐다.김주연 기자