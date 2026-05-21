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GH, 공공지식산업센터 브랜드 ‘GHbiz＆’ 출범…정체성·신뢰 확보

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GH, 공공지식산업센터 브랜드


경기주택도시공사(GH)가 독자적인 공공지식산업센터 브랜드인 ‘GHbiz＆’(지에이치 비즈앤)의 상표 등록을 마쳤다.

‘GHbiz＆’은 공사명(GH)과 비즈니스(biz), 그리고 기업과의 동반 성장을 상징하는 ‘＆’을 결합한 명칭이다. 브랜드 콘셉트는 ‘JEWEL ＆ LIGHT(보석처럼 빛나는 기회)’로, ‘GH지식산업센터와 기업이 함께 가치 있는 보석처럼 빛난다’는 의미를 담았다.

상표 등록은 지난달 발표된 ‘GH형 공공지식산업센터 마스터플랜 수립’ 로드맵을 구체화한 조치다. GH는 로드맵에 따라 경기도 31개 시·군에 GH형 공공지식산업센터를 단계적으로 공급하고, ‘GHbiz＆’을 신규 지식산업센터는 물론 기존 단지에도 전면 적용할 계획이다. 이를 통해 ‘GH형 지식산업센터’의 일관된 정체성을 구축하고 신뢰할 수 있는 공공 파트너로서의 이미지를 심을 방침이다.

GH는 지난 2018년 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터를 시작으로 총 3개의 지식산업센터(연면적 22만㎡)를 공급했다. 현재 기획·설계 단계 3개소(제3판교, 광명시흥, 광교), 건설 단계 3개소(고양, 경기광주, 제2판교) 등 총 6개 지구에서 3조 6202억 원 규모의 지식산업센터 개발을 추진하고 있다.

김용진 GH 사장은 “‘GH biz＆’는 단순한 네이밍이 아니라 경기도 내 기업과 함께 성장하겠다는 GH의 약속을 담은 브랜드”라며 “GH형 공공지식산업센터 모델을 통해 중소·벤처기업의 든든한 성장 파트너가 되겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
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