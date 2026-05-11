“중랑 대도약 완성”…류경기 중랑구청장 3선 도전



류경기 중랑구청장 후보자 선거사무소 개소식 초청장 이미지. 류경기 캠프는 오는 14일 망우동 삼부빌딩에서 개소식을 개최할 예정이다.

중랑구 제공

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“40만 중랑구민과 손잡고, 중랑의 10년 대도약을 꼭 완성하겠다.”(류경기 더불어민주당 중랑구청장 후보)11일 류 후보는 중랑구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마치고 중랑구청장 선거 3선 도전을 공식 선언했다. 출마 선언은 유튜브(류경기TV)와 페이스북 등 소셜미디어(SNS)로 진행했다. 류 후보는 선거에 나선 서울 현직 구청장 17명 중 김미경(은평), 박준희(관악), 이승로(성북) 후보와 함께 ‘3선 도전’에 나서는 4인 중 한 명이다.류 후보는 8년간 ▲중랑교육·복지 실현▲면목행정복합타운 착수 ▲서울주택도시개발공사(SH공사) 본사 이전 확정 ▲동부간선도로 지하화 착공 ▲신내동 신성장 기업 단지 조성 등 교통·경제 지도를 바꿨다. 이외에도 망우역사문화공원 조성, 중랑 서울장미축제 확대 등을 이끌었다.이날 출마 선언에서 그는 3대 핵심 과제를 꼽았다. ▲서울 최고 수준의 ‘최고의 교육도시’ 완성 ▲면목선 경전철·동부간선도로 지하화·GTX-B 철도 등 자족도시 실현 ▲주민 이익 극대화하는 신속한 ‘주택개발사업’ 등이다.그는 “지금까지 뿌린 씨앗을 눈부신 열매로 거두어 반드시 자랑스러운 중랑으로 보답하겠다”고 강조했다.유규상 기자