해방촌 공영주차장 주차면 2배 ‘쑥’

복층화 완료… 주차 24→49면



박희영 서울 용산구청장이 지난달 29일 해방촌 공영주차장 복층화 공사 준공식에서 인사말을 하고 있다.

용산구 제공

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서울 용산구가 용산2가동 ‘해방촌 공영주차장’ 복층화 공사를 마무리했다.박희영 용산구청장은 지난달 29일 준공식에서 “오랜 시간 공사 불편을 견뎌주신 주민들과 인근 상인들께 감사드린다”며 “해방촌 공영주차장이 주민에게는 쾌적한 주거환경을, 방문객들게는 편리한 접근성을 제공하는 새로운 거점이 되기를 바란다”고 밝혔다.기존의 평면주차장 24면이 지하 1층~지상 2층, 49면으로 탈바꿈했다. ﻿공사가 마무리되면서 골목길 불법 주정차를 줄고 보행자 안전을 확보할 것으로 기대된다. 또﻿ 해방촌오거리 상점과 신흥시장 방문객들에게 안정적인 주차 공간을 제공해 상권 활성화에도 이바지할 전망이다.새 주차장은 이용객의 편의와 안전을 위해 승강기, 비상벨, 스마트 주차관제 설비를 갖췄다. 건물 외관은 따뜻하고 화사한 인상의 상아색 고밀도 목재 패널을 사용했다. 장애인 전용 주차구역 2면과 임산부·영유아 동반 가족 등을 위한 가족배려형 주차구역 5면을 별도 배치했다.서유미 기자