서울Pn

검색

강서 청년 머물 ‘마곡 도전숙’ 입주자 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

고독사 막는 ‘성동 연결고리’ 더 촘촘하게 잇는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동작 “꽁꽁 숨어 있는 세금 돌려 드려요”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진 ‘맞춤형 평생학습’, 교육 사각지대 없앤다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 어버이날 맞이 노인·종합사회복지관서 축하 행사

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

나들이·공연·체험행사 운영
어르신 300여명 참여한 효축제


  •
시립중랑노인종합복지관 관계자들이 지난 8일 어버이날을 기념해 특별행사 ‘효 큰 잔치’를 열어 축하공연 등을 진행하고 기념 사진을 찍고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 어버이날을 맞아 지난 4일부터 8일까지 노인복지관과 종합사회복지관에서 다양한 감사 행사를 운영했다고 11일 밝혔다.

올해 어버이날 행사는 지난 4일 구립중화경로복지관을 시작으로, 7일 구립용마경로복지관에서 진행했다. 이어 당일인 8일에는 구립신내노인종합복지관, 구립신내경로복지관, 시립중랑노인종합복지관, 유린원광종합사회복지관 등에서 공연과 체험, 나들이 프로그램 등을 운영했다.

구립중화·구립용마·구립신내경로복지관은 어르신들과 함께하는 특별 나들이 프로그램을 운영해 즐거운 추억을 선사했다. 구립신내노인종합복지관은 어버이날 특별행사 ‘효 큰 잔치’를 열어 축하공연 등을 진행했으며, 시립중랑노인종합복지관은 건강·체험·상담 부스와 영화 상영 등 다양한 프로그램을 마련했다.

유린원광종합사회복지관에서 진행한 어버이날 기념 어르신 효축제 ‘행복한 하루’에는 300여 명이 참석했다. 기념식과 참여마당에서 식전 공연을 열고 체험 부스를 운영했다.

구 관계자는 “어르신들이 지역사회 안에서 더욱 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 다양한 복지 서비스와 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

평창문화로, 예술과 자연 어우러진 ‘종로형 친환경

5월말 완공 목표…노후·파손 보도 단장

“돌봄 빈틈 채우는 용산”… 청파동에 문 연 서울형

폐원 어린이집 활용해 시범 운영

해방촌 공영주차장 주차면 2배 ‘쑥’

복층화 완료… 주차 24→49면

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr