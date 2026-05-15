전남도, 여름철 재난 대비 ‘재난안전대책본부’ 가동

거동 불편자 1대1 매칭 지원 등 밀착 지원체계 구축



전남도가 14일 도청 재난종합지휘실에서 여름철 자연재난 사전대비 점검회의를 하고 있다.

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전라남도가 기습적인 폭우와 태풍 등 여름철 자연 재난으로부터 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 15일부터 5개월간 본격적인 집중 대응 체제에 들어간다.도는 14일 도청 재난종합지휘실에서 재난안전대책본부 협업부서와 22개 시군이 참석한 가운데 황기연 행정부지사 주재로 자연 재난 사전 대비 점검 회의를 열고 여름철 자연 재난 대책 준비 상황을 최종 점검했다.이날 회의에서는 전남도의 종합대책 공유와 함께 여수 섬박람회 재난 대비, 고흥군 사전 대비 추진 상황, 담양·함평군의 지난해 호우 피해 복구 사업 진행 현황 등을 심도 있게 논의했다.이에 앞서 전남도는 지난 4월 한 달을 ‘여름철 사전 대비의 달’로 지정, 도내 하천·급경사지·저수지 등 취약 시설 5만 2000여 개소에 대한 전수 점검을 마쳤다.섬진강 권역 배수펌프장 13개소의 기계·전기 설비 전반에 대한 정밀 점검과 함께 인명 피해 우려 지역에 대한 밀착 관리와 산사태 취약 지역 주민 대피 훈련을 통해 현장 대응력도 높였다.특히 올해 대책의 가장 큰 특징은 교통과 이동이 불편한 주민을 위한 ‘현장 밀착형 지원 체계’다.전남도는 고령자, 거동 불편자 등 대피 취약계층을 위해 ‘주민대피지원단’을 새로 구성하고 1대 1 매칭 시스템을 구축했다.재난 상황 발생 시 읍면별로 편성된 지원단이 즉시 투입돼 거동이 불편한 어르신 등의 신속한 대피를 돕는 방식이다.또한 시군의 부단체장 중심의 지휘 체계를 확립, 읍면동 현장 인력의 판단 능력을 강화해 상황 발생 시 선제적 조치가 이뤄지도록 할 방침이다.황 부지사는 “자연 재난 대응의 핵심은 도-시군 간 유기적 협력과 현장의 발 빠른 판단”이라며 “재난 대책이 현장에서 빈틈없이 작동하도록 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.전남도는 지난해 ‘여름철 사전 대비의 달’을 처음 운영하면서 도내 하천, 저수지 등의 사전 안전 점검으로 인명 피해 ‘제로’를 달성해 행정안전부로부터 여름철 자연 재난 대응 우수 지자체로 선정되는 성과를 거뒀다.무안 류지홍 기자