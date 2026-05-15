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‘섬 작약꽃’ 신안 옥도에 만개, 2026 섬 작약꽃 축제…5월 15~25일까지

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신안 옥도, ‘작약, 인연을 꽃피우다’…작약꽃 축제 개막


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전남 신안군 옥도에 섬 작약꽃이 만개했다. ‘2026 섬 작약꽃 축제’가 5월 15일부터 25일까지 11일간 열린다. (신안군 제공)


전남 신안군 옥도에서 5월 15일부터 25일까지 11일간 ‘2026 섬 작약꽃 축제’가 열린다.

전국 최대 규모인 22.6ha(축구장 32개 규모)의 작약 군락지에는 8개 품종, 약 28만 본의 작약이 만개해 바다와 어우러진 환상적인 꽃섬 풍경을 연출하고 있다.

‘작약, 인연을 꽃피우다’를 주제로 열리는 이번 축제는 단순 관람에서 벗어나 참여형 프로그램을 대폭 강화했다.

주요 체험 행사로 작약 에이드 만들기, 김떡·땅콩샌드 만들기, 헬스케어 체험 등이 마련됐다. 축제 기간 관람객 편의를 위해 반월도 큰골 선착장과 옥도 선착장 사이에 여객선을 특별 운영한다.

신안군 관계자는 “옥도의 아름다운 자연과 작약꽃이 어우러진 특별한 축제를 통해 관광객들에게 치유와 휴식의 시간을 선사하겠다”며 “많은 분들이 옥도에서 소중한 인연과 추억을 꽃피우길 바란다”고 밝혔다.


임형주 기자
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