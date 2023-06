박유진 서울시의원 “도시 슬로건 교체, 더 좋은 안을 많은 시민이 원할 때만 가능”

지난 시정질문서 오세훈 시장 “보궐선거로 시장 취임한 첫날 슬로건 교체하고 싶었다” 발언 강력 질타

“서울시 의무는 새로운 슬로건(‘Seoul, my soul’)의 진정한 의미 실현하는 것”



지난 28일 제319회 정례회 제6차 본회의에서 5분 자유발언을 하는 박유진 의원

지난 28일 서울시의희 박유진 의원(더불어민주당·은평구 제3선거구, 행정자치위원회)은 본회의장에서 열린 5분 자유발언에서 서울시 슬로건 교체와 관련해 이야기했다.



서울시는 신규 브랜드 개발과 관련해 작년 12월부터 올해 3월까지 대시민 선호도 조사를 실시, 그중 1위를 차지한 ‘Seoul, my soul’을 새로운 서울시 슬로건으로 확정했으며 현재 슬로건 디자인을 선정하기 위해 공모전을 진행 중이다.



‘Seoul, my soul’은 서울과 소울의 발음이 동일한 점에서 착안, 서울은 나의 영혼, ‘얼’이라는 뜻으로 인간적인 따뜻함과 자유로운 열정이 가득한 내 영혼을 채울 수 있는 도시 서울이라는 의미이며, 외국인과 내국인에게 모두 어필할 수 있는 글로벌적인 요소를 담았다고 서울시는 설명하고 있다.



박 의원은 제319회 3차 본회의 시정질문에서도 브랜드 슬로건 역할을 설명하고, 슬로건이란 접하는 순간 브랜드의 핵심 가치가 바로 느껴져야 한다는 점을 강조하며 새로 선정된 서울시 슬로건 ‘서울, 마이 소울(Seoul, my soul)’의 ‘소울’은 의미가 추상적인 만큼 도시의 정체성을 담거나 서울시 정책을 표현하기 어렵다는 점을 지적한 바 있다.



박 의원은 5분 자유발언을 통해 지난 시정질문에서 오세훈 시장이 서울시 슬로건 교체에 대해 “보궐선거로 서울시에 다시 들어온 첫날 즉시 바꾸고 싶었다”고 발언한 것과 관련해 이는 향후 새로운 시장이 취임 후 같은 논리로 매번 서울시 슬로건을 교체할 수 있는 여지를 열어둔 것이라며 강한 질타를 이어 나갔다.





박 의원은 브랜드 슬로건이란 구호 또는 선동이 아니라는 점을 다시 한번 지적하며 “백년지대계의 마음으로 일관성을 가지고 시민의 삶에 체화될 수 있을 때 비로소 진정한 슬로건이 될 수 있을 것”이라며 앞으로 서울시가 할 일은 시민들이 새로운 슬로건의 의미를 몸소 체감할 수 있도록 시민의 눈높이에 맞는 정책 실현, 진정한 약자와의 동행 실천이라고 강조하며 발언을 마무리했다.온라인뉴스팀