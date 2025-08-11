서울Pn

검색

서울시, ‘청년부상제대군인‘ 토크 콘서트 개최…‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 양재AI특구 입주 스타트업 모집

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원 어르신 식생활 책임지는 ‘먹고반하다’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파 공영주차장 24곳 무인 주차시스템 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동작구, 133명 ‘구민 강사풀’ 본격 가동…지역 배움 판 바뀐다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

박일하(맨 앞줄 가운데) 서울 동작구청장이 지난 8일 구청 4층 대강당에서 열린 ‘동작구민 강사풀 발대식’에 참석해 강사들과 기념촬영 하고 있다. 동작구 제공


서울 동작구는 구민을 위한 ‘강사풀’ 구성을 마치고 본격적인 운영에 나선다고 11일 밝혔다.

강사풀은 구가 올해 처음 시행하는 ‘동작 강사이음’ 사업의 일환이다. 지역 내 프리랜서 강사에게 안정적인 활동 기반을 제공하고, 체계적인 강사 수급을 위한 인력풀을 마련하고자 마련됐다.

지난 8일 구청 대강당에선 강사풀 발대식이 열리기도 했다. 이날 행사에는 박일하 동작구청장을 비롯해 강사 100여명이 참석해 자리를 빛냈다. 발대식에선 강연 에이전시인 ‘오간지 프로덕션’의 오상익 대표가 ‘브랜딩 전략 교육’에 나서 눈길을 끌기도 했다.

앞서 구는 지난 5월 인문교양과 문화예술, 직업훈련과 성인진로개발, 성인문해 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 강사 133명 모집한 후 이를 바탕으로 강사풀을 구성했다.

구는 향후 구청과 동주민센터, 산하기관 등 여러 수요처에 분야별 전문 강사를 연계해 구민에게 양질의 강의를 제공할 계획이다.

아울러 구민 강사를 계속해서 발굴하고, 수요처 및 수강생 대상 만족도 조사를 통해 강의 품질 관리에도 힘쓸 방침이다.

박 구청장은 “이번 강사풀 운영으로 구민 강사들이 지역사회에서 안정적으로 활동할 수 있길 바란다”라며 “앞으로 다양한 분야에서 수준 높은 강의가 이뤄질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 힘줘 말했다.

임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 ‘항공진로콘서트’… 청소년 꿈 하늘을 날다

소통·활력… 운동에 빠진 양천 주민들

생활체육교실 2기 참여자 모집 러닝크루·피클볼 등 4종목 운영

늘어나는 경로당에… 동작 어르신들 ‘웃음꽃’ 활짝[

개소식 참석한 박일하 구청장

강동, 저스피스재단과 문화예술 발전 협약

강동중앙도서관 30일 개관 기념 마음건강·예술치유 프로그램 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr