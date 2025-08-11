동작구, 133명 ‘구민 강사풀’ 본격 가동…지역 배움 판 바뀐다



박일하(맨 앞줄 가운데) 서울 동작구청장이 지난 8일 구청 4층 대강당에서 열린 ‘동작구민 강사풀 발대식’에 참석해 강사들과 기념촬영 하고 있다. 동작구 제공

서울 동작구는 구민을 위한 ‘강사풀’ 구성을 마치고 본격적인 운영에 나선다고 11일 밝혔다.강사풀은 구가 올해 처음 시행하는 ‘동작 강사이음’ 사업의 일환이다. 지역 내 프리랜서 강사에게 안정적인 활동 기반을 제공하고, 체계적인 강사 수급을 위한 인력풀을 마련하고자 마련됐다.지난 8일 구청 대강당에선 강사풀 발대식이 열리기도 했다. 이날 행사에는 박일하 동작구청장을 비롯해 강사 100여명이 참석해 자리를 빛냈다. 발대식에선 강연 에이전시인 ‘오간지 프로덕션’의 오상익 대표가 ‘브랜딩 전략 교육’에 나서 눈길을 끌기도 했다.앞서 구는 지난 5월 인문교양과 문화예술, 직업훈련과 성인진로개발, 성인문해 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 강사 133명 모집한 후 이를 바탕으로 강사풀을 구성했다.구는 향후 구청과 동주민센터, 산하기관 등 여러 수요처에 분야별 전문 강사를 연계해 구민에게 양질의 강의를 제공할 계획이다.아울러 구민 강사를 계속해서 발굴하고, 수요처 및 수강생 대상 만족도 조사를 통해 강의 품질 관리에도 힘쓸 방침이다.박 구청장은 “이번 강사풀 운영으로 구민 강사들이 지역사회에서 안정적으로 활동할 수 있길 바란다”라며 “앞으로 다양한 분야에서 수준 높은 강의가 이뤄질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 힘줘 말했다.임태환 기자