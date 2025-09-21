광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령 표창

서울Pn

일자리·주거·교육 등 성과 인정

광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다.

광주시는 ‘청년의 날’을 맞아 지난 20일 청와대에서 열린 ‘청년의 날 기념식’에서 전국 17개 시도 중 유일하게 청년정책 우수기관으로 선정, 대통령 표창을 수상했다. 이번 평가는 46개 중앙행정기관과 17개 시도가 제출한 지난해 청년정책 성과를 종합심사한 결과다.

광주시는 일자리 분야로 광주청년 일경험드림 플러스 사업을 시행했다. 2017년 전국 최초로 추진해 7231명의 청년과 4607개 사업장이 참여했다. 지난해 900명에게 77억원을 지원해 실무경험 기회를 줬다. 주거 분야에서는 전국 1호 상생형 지역일자리인 ‘광주형일자리 근로자 주거비 지원 사업’을 통해 580명에게 월 30만원의 주거비를 지원했다.

교육 분야에서는 광주 AI사관학교에서 305명의 AI 실무 인재를 양성했다.

금융 분야의 청년드림은행은 2017년 전국 최초로 청년 맞춤형 재무상담과 채무조정을 4603명에게 지원하며 전국으로 확산됐고, 청년 부채 문제 해결에 기여한 공로로 국무총리 표창을 받기도 했다.﻿


광주 홍행기 기자
2025-09-22 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
