영등포구 ‘원어민 화상영어’ 이제 만 5세도 배운다



서울 영등포구의 원어민 화상영어 관련 홍보 자료. 영등포구 제공

서울 영등포구는 ‘원어민 화상영어’ 수업 대상을 기존 초등학교 1학년에서 5세 유아까지 확대했다고 12일 밝혔다. 영어 교육 기회를 확대하고 글로벌 인재를 양성하기 위해서다.원어민 화상영어는 해외 원어민 전문 강사와 실시간 연결해 개인별 맞춤형 수업을 제공하는 프로그램이다. 화상 수업 외에도 ▲그룹·개인별 멘토링 ▲한국인 강사 복습 수업 ▲단원별 동영상 강의 등 다양한 학습 콘텐츠를 지원한다.구에 사는 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생과 성인은 누구나 수강 신청할 수 있다. 특히 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생에게는 1만 8000원의 수강료도 지원된다. 일대일 개별 수업은 월 6만 7000원에서 7만 1000원이다. 1대3 그룹 수업은 월 1만 2000원, 1대4 그룹 수업은 월 1만원에 수강할 수 있다. 사회적 배려 대상 학생에게는 그룹 수업 수강료와 교재비를 전액 지원한다.수강생은 오는 31일까지 600명을 선착순으로 모집한다. 모든 수강생은 레벨 테스트를 거쳐 개별 수준에 맞는 학습 단계로 배정된다. 신청은 구 원어민 화상영어 누리집에서 가능하다.구는 양질의 교육을 제공하기 위해 전문 화상영어 교육 업체와 업무협약을 맺고, 수업 영상 녹화와 이미지 연상 학습 등 다양한 기능이 포함된 콘텐츠를 제공하고 있다.최호권 영등포구청장은 “더 많은 아동과 청소년이 수준별 맞춤 원어민 수업으로 영어 실력이 늘어나길 바란다”라며 “앞으로도 외국어에 대한 자신감과 글로벌 역량을 높이는 교육 프로그램을 확대하겠다”고 강조했다.임태환 기자