성북구, 복지재단·공동모금회와 나눔 네트워크 협약…“따뜻한 성북 만든다”

지난 11일 열린 ‘성북구 나눔 네트워크 협약식’에서 이승로(가운데) 서울 성북구청장이 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구는 최근 성북복지재단과 서울사회복지공동모금회와 함께 ‘성북구 나눔 네트워크 협약’을 맺었다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 기부 문화 활성화와 복지 서비스 강화를 위해 민관이 손을 잡는 것이 핵심이다. 지난 7월 1일 공식 출범한 성북복지재단의 첫 대외 협력이기도 하다. 앞으로 구와 성북복지재단, 서울사회복지공동모금회는 긴급생계와 주거, 의료 등 맞춤형 지원 사업을 함께 추진할 계획이다.

이승로 성북구청장은 지난 11일 열린 협약식에서 “오랫동안 기부와 나눔문화를 선도하고 지역사회 협력의 기틀을 다져온 서울사회복지공동모금회에 깊은 경의를 표한다”라며 “이번 협약을 따뜻함이 가득한 복지공동체를 만드는 소중한 마중물로 삼아 구민께 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

이에 윤재성 성북복지재단 이사장은 “행정과 민간이 함께하는 나눔 네트워크를 통해 구민 모두를 위한 복지서비스를 펼치기 위해 노력하겠다”고 답했다.

신혜영 서울사회복지공동모금회 사무처장 역시 “구의 고유한 특성을 반영한 나눔 플랫폼을 마련해 복지 사각지대 해소에 힘쓸 것”이라고 말했다.


임태환 기자
