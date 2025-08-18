동대문구,‘드론공격 대응’ 중점 을지연습 실시



이필형(오른쪽 세번째) 서울 동대문구청장이 18일 2025년 을지연습 연계 드론 전시회에 참관해 설명을 듣고 있다. 동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 오는 21일까지 ‘2025년 을지연습’에 돌입했다고 18일 밝혔다.동대문구는 최근 변화하는 안보상황을 반영해 ‘드론공격’이라는 새로운 형태의 전쟁 양상에 중점을 두고 전시 현안과제 토의와 상황별 훈련을 진행했다. 을지연습 첫날인 이날 이필형 구청장은 전시종합상황실에서 상황보고를 받은 뒤 ‘무인기 위협과 우리의 대응 방안’을 주제로 현안과제 토의를 주재했다. 특히 토의 이후 드론 전시회를 참관하며 “첨단 과학기술을 활용한 새로운 안보 위협에 철저히 대비하는 것이 중요하다”고 강조했다.훈련은 20일 공습대비 대피훈련, 21일에는 군·경·소방 합동 드론테러 대응훈련을 시행해 각 기관의 합동 대응 체계를 견고히 할 계획이다. 이 구청장은 “국민의 행복은 안보에서 시작된다”며 “이번 훈련이 실효성을 거둘 수 있도록 모든 기관이 최선을 다해달라”고 당부했다.안석 기자