성북 장위10구역 재개발 17년 만에 첫 삽

1931가구 착공 신고 최종 접수 처리

사랑제일교회 빼고 정비구역 조정



성북구 장위10구역 조감도.

성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장기간 표류하던 서울 성북구 장위10구역 재개발 공사가 17년 만에 첫 삽을 뜬다. 구는 장위10구역 재개발사업의 착공 신고를 최종 접수 처리했다고 1일 밝혔다.구에 따르면, 전체 면적 약 9만 1362㎡(약 412평)의 장위10구역은 총 1931가구 규모의 대단지로 2030년 준공 예정이다. 이 중 341가구는 공공주택으로, 일반분양주택과 섞여 배치된다. 장위10구역에는 약 5900㎡(약 1785평) 규모의 문화공원, 도서관, 주민센터 등 공공기반시설이 들어서고, 핵심 도로인 돌곶이로 확장도 계획된 만큼 주거환경과 교통 인프라까지 개선될 것으로 보인다.장위10구역은 2008년 정비구역으로 지정, 2017년 관리처분계획 인가를 받았다. 하지만 사업 대상지에 포함된 사랑제일교회와 부지 이전 비용 갈등 등으로 오랜 기간 지연됐다. 이에 성북구는 교회를 제외하고 정비구역을 조정해 사업을 재추진하게 됐다.구는 장위10구역뿐만 아니라 장위뉴타운 전체 사업에도 탄력이 붙을 것으로 기대한다. 구 관계자는 “신속하게 절차를 진행해 정비사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.﻿송현주 기자