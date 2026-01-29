서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

서울Pn

서울 서대문구가 설 명절을 앞둔 다음달 초 서대문사랑상품권과 서대문땡겨요상품권 2026년 첫 발행을 시작한다고 29일 밝혔다.

서대문구 관계자는 “지역사회 내 소비 촉진으로 소상공인의 매출을 높이고 민생경제를 활성화하기 위한 일환”이라며 “특히 서대문땡겨요상품권은 소상공인의 높은 민간 배달앱 중개수수료 부담을 덜기 위해 시작했다”고 설명했다.


서울 서대문구청 청사. 서대문구 제공


‘서대문사랑상품권’은 다음달 5일 오후 6시부터 발행한다. 할인율은 5%며 구매 한도는 1인 기준 월 50만원, 보유 한도는 150만원이다.

서대문구 내 서울페이플러스 가맹점 만 3000여곳에서 사용할 수 있으며, 해당 가맹점은 서울페이플러스 앱에서 검색 가능하다. 대형점포, 사행성업종, 연 매출 30억원 초과 입시학원 등에서는 사용할 수 없다.

서대문땡겨요상품권은 다음달 3일 오전 10시에 발행을 시작하며 할인율은 15%다. 땡겨요가맹점에서 이 상품권으로 결제하면 5% 페이백을 지원받을 수 있어 이를 더하면 실제로는 20% 할인 혜택이 주어지는 셈이다.

서대문구 내 서대문땡겨요가맹점 1700여곳에서 사용할 수 있다. 해당 가맹점은 땡겨요 앱에서 확인 가능하다. 구매 한도는 1인 기준 월 20만원, 보유 한도는 최대 100만원이다.

서유미 기자
