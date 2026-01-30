동대문 청년 사장님들은 유니콘 타고 날아오른다[현장 행정]

유니콘Ⅱ·휘경열린마루 개관



“사회 진출에 어려움을 겪는 청년 세대를 지원하기 위해 ‘유니콘Ⅰ’에 이어 ‘유니콘Ⅱ’ 창업 공간을 마련했습니다.”이필형 서울 동대문구청장은 지난 28일 청년 창업 지원과 주민 생활문화 기능을 결합한 복합시설 ‘DDM(동대문) 청년창업센터 유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 개관식에서 이렇게 밝혔다.이 구청장은 “지역사회의 관심과 협조, 주민 여러분의 지속적인 응원, 그리고 청년들의 창업 열정이 함께할 때 이 공간이 뿌리를 내리고 열매를 맺을 수 있다”며 “휘경동에 이어 회기동 대학가에도 마련할 것”이라고 약속했다. 개관식에는 이 구청장을 비롯해 구의원, 지역 주민, 청년 창업가 등 200여명이 모여 성황을 이뤘다.29일 동대문구에 따르면 유니콘Ⅱ·휘경열린마루는 연면적 640.65㎡, 지상 1~2층 규모로 조성됐다. 2층에는 청년 창업 공간 ‘유니콘Ⅱ’가 들어섰고, 1층에는 주민을 위한 생활·문화 공간 ‘휘경열린마루’가 마련됐다. 낮에는 청년 창업가들이 창업 활동에 집중하고, 저녁에는 주민들이 문화 프로그램을 이용하는 구조로 설계돼 창업 지원이 지역과 분리되지 않고 일상에서 어우러지도록 했다.‘DDM 청년창업센터 유니콘’은 청년 창업가들이 지역 창업센터에서 성장해 이른바 ‘유니콘 기업(기업가치 1조원 이상, 창업 10년 이하 비상장 스타트업)’으로 도약하길 바라는 뜻을 담은 동대문구 산하 창업보육시설이다. 유니콘Ⅱ는 입주기업 사무실과 회의실, 라운지, 스튜디오 등으로 설계됐다. 구는 입주 기업 대상 전담 멘토링과 창업 아카데미, 경진대회, 투자 연계, 국내외 전시 참가 지원 등 성장 단계별 프로그램을 기존 유니콘Ⅰ과 연계 운영할 계획이다. 유니콘Ⅰ은 유니콘Ⅱ와 도보 2분 거리에 위치해 연계 효과도 기대된다.휘경열린마루는 주민 일상과 맞닿은 생활·문화 공간으로 채웠다. 주민소통방과 프로그램실을 중심으로 캘리그라피, 중국어, 소도구 필라테스, 건강체조 등 다양한 자치회관 프로그램이 운영된다. 지역 주민들이 일상에서 배우고 교류하는 열린 공간으로 활용된다.이 구청장은 “청년에게는 도전할 수 있는 기반을, 주민에게는 일상에서 누릴 수 있는 문화 공간을 제공하는 것이 목표”라며 “창업 지원이 특정 공간에 머무르지 않고 지역 사회와 자연스럽게 연결되도록 해 청년과 주민이 함께 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.﻿유규상 기자