박성연 서울시의원, 광진구 양진중·양진초 교육환경 개선 완료…“학생 편의·학습환경 향상 보람”

아이들 쉼터와 디지털 교실, 학생들이 체감하는 학교 변화



박성연 서울시의원



양진중학교 본관-후관 연결통로 환경 개선 전



양진중학교 환경 개선사업 완료 후 학생 휴게공간으로 조성돼 쾌적한 쉼터로 탈바꿈한 모습



양진초등학교 교실 환경 개선 사업으로 새롭게 설치된 전자칠판과 수납장으로 디지털 기반 학습환경으로 한층 강화된 교실 현장

서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 2023년도 예산결산특별위원회 활동을 통해 확보한 교육환경 개선 예산이 2024년 학교 현장에서 실제 사업으로 결실을 보았으며, 2025년 현재 학생들과 학부모들이 체감할 수 있는 결과로 이어지고 있다고 전했다.양진중학교에서는 본관과 후관을 연결하는 통로를 학생 휴게공간으로 조성하는 환경개선공사가 2024년 6월부터 11월까지 진행됐다. 총 약 2억 6000만원의 예산을 확보해 조성된 이 공간은 학생들이 등·하교 시간이나 쉬는 시간에 편안하게 머물 수 있는 쉼터 역할을 하고 있다.특히 양진중학교는 운동장 부족으로 학생들의 활동 공간이 절대적으로 부족하다는 학교 측의 요청에 따라 해당 공사를 추진했다. 본관과 후관 사이 통로 공간을 휴게 및 활동 공간으로 조성함으로써 학생들의 생활 불편을 해소하고, 운동장 부족으로 인한 활동 공간 문제를 보완했다.양진초등학교에서는 전자칠판 도입, 노후 칠판 철거, 수납장 구입 등 교실 환경 개선사업이 2024년 8월부터 9월까지 진행됐다. 총 약 3억 6000만원이 확보된 사업으로 디지털 기반 교육환경이 한층 강화되고, 교실 공간 활용도와 학습환경이 크게 개선됐다.2023년 당시 박 의원은 양진초등학교 운동장 부족 문제를 해소해 달라는 학교 측의 요청에 따라 옥상 체육 공간 조성 계획을 세우고 1억 2000만원의 예산을 확보했다. 그러나 정밀 안전진단 결과 건물 전체의 구조 보강이 필요하다는 의견이 제시되면서 사업은 보류된 상태다. 이 사업은 추후 정밀 검토를 거쳐 재추진 여부가 결정될 예정이다.박 의원은 “아이들에게 쾌적한 휴식 공간과 현대적인 학습환경을 마련하는 것은 단순한 시설 개선이 아니라 교육적 배려”라며 “학생들의 생활 만족도가 높아진 점에서 큰 보람을 느낀다”라고 말했다.끝으로 박 의원은 “2023년 예산결산특별위원회에서 확보한 예산이 2024년에 사업으로 추진되고, 2025년 지금 학생들과 학부모들에게 실질적인 도움이 된 것을 보니 의정활동의 보람을 크게 실감한다”라며 “앞으로도 아이들을 위한 교육환경 개선에 더욱 적극적으로 나서겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀