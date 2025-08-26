다시 쓰고 함께 나누는 ‘동작 플리마켓’ 오는 30일 열린다



서울 동작구의 플리마켓 관련 홍보 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 오는 30일 오전 11시부터 오후 4시까지 구청 신청사 정문 일대에서 ‘동작 플리마켓’을 연다고 26일 밝혔다.이번 행사는 주민들이 직접 중고 물품을 사고파는 등 재활용 문화를 확산하자는 취지로 마련됐다.행사장은 플리마켓존과 아트마켓존, 체험활동존으로 구성된다. 사전 접수를 통해 선정된 30팀의 주민이 직접 마켓을 운영한다.먼저 플리마켓존은 중고 물품을 교환 및 판매할 수 있는 곳이다. 아동존과 성인존에서 남녀노소 누구나 참여할 수 있다.아트마켓존에선 가죽과 페브릭 등 수공예 상품과 업사이클링 및 친환경 소재 제품을 만나볼 수 있다.체험활동존은 ▲리사이클링 키링 만들기 ▲나무 압화 열쇠고리 꾸미기 ▲다육이 모종 심기 ▲편백나무칩 향낭 주머니 만들기 ▲어린이 페이스페인팅 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.아울러 이날 ‘주민수거보상제 홍보부스’를 찾는 구민은 폐건전지 20개를 새 건전지 2개(1세트)로, 투명 페트병 30개를 종량제봉투(10ℓ) 1장으로 교환받을 수 있다.구는 행사 당일 운영본부를 설치하고 안전관리요원을 배치해 장내 질서유지는 물론, 긴급 상황에 신속히 대응할 계획이다. 또한 참여 주민들이 더위를 피할 수 있도록 파라솔과 캠핑 의자를 갖춘 ‘힐링 피크닉존’도 운영할 예정이다.박일하 동작구청장은 “동작 플리마켓은 주민들이 직접 물품을 나누며 재활용 문화와 나눔의 가치를 실천하는 축제”라며 “가족과 함께 다양한 마켓과 체험을 즐기며 뜻깊은 시간 보내길 바란다”고 말했다.임태환 기자