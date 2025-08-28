서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“강북구에선 친환경 소재로 만든 현수막만 걸어요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 강북구에 있는 친환경 현수막 전용 게시대. 강북구 제공


서울 강북구는 내달부터 친환경 소재를 활용한 현수막을 사용하고, 폐현수막을 재활용하는 사업을 본격적으로 시작한다고 28일 밝혔다.

이번 조치는 기존 플라스틱 합성수지 현수막으로 인한 환경 오염을 줄이고, 자원 순환을 이루자는 취지로 마련됐다.

앞서 구는 지난 5월 ‘강북구 현수막의 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례’를 제정한 바 있다.

구는 구정 홍보 현수막을 친환경 소재로 사용하고, 민간 부문까지 범위를 넓히겠다는 구상이다.

이를 위해 구 보건소 건너편과 벽산라이브파크 인근 등에 친환경 현수막 전용 게시대를 설치하고 시범운영에 들어간다. 전용 게시대에는 반드시 친환경 소재로 제작된 현수막만 사용할 수 있다.

폐현수막 100% 재활용 체계도 구축한다.

수거된 현수막은 소각 없이 장바구니와 돗자리 등 생활용품으로 재가공해 활용하고, 재활용이 어려운 물량은 서울시 집하장으로 보내 화학적 재활용 과정을 거친다.

이순희 강북구청장은 “친환경 현수막 사용과 폐현수막 100% 재활용 체계 마련은 탄소중립과 자원 순환을 동시에 실현하는 정책”이라며 “앞으로도 지속 가능한 자원 순환 정책을 강화해 주민과 함께하는 녹색환경 도시를 만들겠다”고 다짐했다.

임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr