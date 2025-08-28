‘전기차 충전인프라 구축’ MOU 파기와 관련, 입장 낸 이승복 서울시의원

서울Pn

“신뢰를 이용해 서울시를 영리행위의 ‘병풍’으로 쓴 것”
조달청 부정납품 관련, 2개년도 전체 계약 물량 재검사 요청


  •
이승복 서울시의원


LG전자가 서울시와 맺었던 ‘이용하기 편리한 전기차 충전 인프라 구축’ 업무협약(MOU)을 체결한지 불과 9개월 만에 통보 없이 관련 사업에서 철수하고, 일방적으로 협약을 파기한 사실이 서울시의회 본회의 시정질문을 통해 다시 한 번 도마 위에 올랐다. 서울시의회 이승복 의원(양천구 제4선거구, 국민의힘)은 28일 열린 본회의 시정질문에서 LG전자의 무책임한 행태를 “대한민국 굴지의 대기업 신뢰를 이용해 서울시를 영리행위의 ‘병풍’으로 쓴 것”이라고 다시금 비판했다

이 의원은 지난 6월 12일 5분 자유발언에 이어, 이번 시정질문에서 권민 기후환경본부장을 직접 발언대로 불러 세워 LG전자의 사업 철수에 대한 서울시의 대응을 집중 추궁했다. 권 본부장은 협약 체결 당시 LG전자가 “이동이 불편한 약자를 위해 로봇충전기를 개발하는 등 ‘약자와의 동행’을 목표로 한다”라고 설명했고, 이에 “국내 굴지의 기업이라는 믿음과 시민 편의를 생각하여 결정했다”고 답변했다.

그러나 LG전자는 충전기 단 하나도 설치하지 않은 채, 서울시와 아무런 사전 협의 없이 일방적으로 사업에서 철수했다. 심지어 관련 사업본부를 해산하고 자회사까지 청산한 뒤에야 이 의원의 지적을 받고서야 ‘협약 해지 및 유감’이라는 형식적인 공문 한 장을 보내왔다.

이 의원은 “아무런 사과 없이 일방적으로 통보해온 LG전자의 모습에 더 화가 났다”라며, 대기업의 사회적 책임을 저버린 무책임한 행태를 강하게 질타했다.

또한 이 의원은 이번 사건이 단지 충전기 사업에 국한된 것이 아니라, 대기업의 횡포를 바로잡아야 할 문제라고 강조했다. 그는 LG전자가 삼성과 함께 조달청 부정납품 사건으로 입찰 제한 처분을 받은 사실을 언급하며, 서울시와 LG전자 간의 2개년도(2023, 2024) 전체 계약 물량에 대해 재검사를 요청했다고 밝혔다.

이 의원은 “선택의 여지가 없는 상황에서 벌어지는 천박한 대자본 기업의 횡포를 반드시 짚고 넘어가야 한다”라며 “기업은 국민을 상대로 장난치지 말고 사회적 책임을 다해주길 간절히 바란다”라고 촉구했다.

온라인뉴스팀
