서울Pn

검색

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경과원, ‘KOFURN 2025’에서 가구 기업 26개 사 해외 판로 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘2025년 한국국제가구 및 인테리어산업대전(KOFURN 2025)’ 경기도관(경과원 제공)


경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 지난 28일부터 나흘간 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025년 한국국제가구 및 인테리어산업대전(KOFURN 2025)’에 단체관을 운영해 총 34억 원 상당의 상담 실적을 지원했다고 밝혔다.

올해로 36회째를 맞은 ‘코펀(KOFURN)’은 1981년부터 개최된 국내 최대 가구 전문 전시회로 올해 행사에는 15개국 370여 개 가구 기업이 참가한 가운데, 약 5만 9천 명의 참관객이 방문했다.

경과원은 해외시장 진출을 통한 매출 다각화가 필요한 도내 기업들을 지원하기 위해 부스를 마련하고 기업별 맞춤형 마케팅 활동을 뒷받침했다.

이와 함께 국내 유통사 MD 초청 상담회와 전문 강연도 운영, 참가 기업들이 판로 확대와 경쟁력 제고에 직접적인 도움을 받을 수 있도록 지원했다.

경기도 단체관에는 도내 가구 기업 26개 사가 참여해 총 274건의 비즈니스 기업 상담이 이뤄졌다.

김현곤 경과원장은 “경기 불황과 글로벌 시장 불확실성으로 가구 업계가 어려움을 겪고 있지만, 도내 기업들이 판로를 넓히고 새로운 기회를 찾을 수 있도록 실질적인 지원책과 예산 확보에 적극 나서겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr