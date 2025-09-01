신안군, 다이아몬드 해역 물고기 아파트 조성 박차

서울Pn

인공어초 투하로 수산자원 확보 및 지역경제 활성화 기대


신안군이 수산생물의 산란 및 서식 공간 조성을 위해 다이아몬드 해역에 인공어초를 투하하고 있다.


전남 신안군이 다이아몬드 해역의 해양 관광과 어업 소득 증대를 위해 물고기 아파트 조성에 나섰다.

신안군은 9월 1일 다이아몬드 해역 내 수산생물의 산란 및 서식 공간 조성을 위해 인공어초 68개를 투하했다.

또 오는 10월에도 107개의 인공어초를 더 설치할 계획이다.

이번에 투하된 인공어초는 해역 특성과 수산생물의 은신처 제공, 해조류 부착 표면적 평가 등을 종합적으로 고려해 수산자원 산란과 서식을 위해 설치됐다.

2022년부터 5년간 총 90억 원을 투입하여 쥐노래미, 조피볼락 등 수산자원 산란·서식장을 조성하고 있는 신안군은 현재까지 1027개의 인공어초 투하와 130만 마리의 수산 종자를 방류했다.

김대인 신안군수 권한대행은 “인공어초 투하와 수산종자 방류를 통해 다이아몬드 해역이 지속 가능한 수산자원 공급 거점으로 확고히 자리매김할 것”이라며 “이를 기반으로 낚시 관광 확대와 어업인 소득 증대 등 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 신안군은 오는 11월 시행 예정인 해양수산부 공모 사업 참여를 위해 2026년도 볼락류 산란·서식장 조성(50억 원) 기본계획 수립을 완료하고 현재 공모 신청을 기다리고 있다.

신안 류지홍 기자
