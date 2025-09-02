노원 수제맥주축제 12만명이 “캬~”

200종 즐겨… 세계 테마존 큰 인기

화랑대 철도공원서 ‘여름밤 낭만’



오승록(왼쪽) 서울 노원구청장이 지난달 30일 화랑대 철도공원에서 연 노원수제맥주축제 무대에서 인사말을 하고 있다. 오른쪽은 우원식 국회의장.

노원구 제공

세 번째 노원수제맥주축제가 여름밤 서울 노원구 화랑대 철도공원을 가득 메웠다. 지난달 29일부터 31일까지 3일간 12만여명이 참여해 여름밤 낭만을 즐겼다.노원구 관계자는 1일 “전국 33개 브루어리가 참여해 선보인 약 200종의 수제맥주는 물론, 체코·벨기에·독일·미국 등 7개국의 세계 맥주와 현지 전통 음식이 함께 제공된 ‘세계 테마존’이 큰 인기를 끌었다”고 설명했다.특히 기차선로를 따라 테마형 공간을 만들어 문화체육관광부가 지역문화매력 100선으로 선정한 화랑대 철도공원의 매력을 살렸다. 대형 무대와 국내 수제맥주 부스가 설치된 화랑대 축구장 일대 제1광장은 인파로 가득 찼다.세계 맥주 테마존과 캠핑 분위기의 캠맥존을 설치한 제2광장은 여러 나라 맥주를 즐기러 온 참가자들이 길게 줄을 늘어섰다. 노원과 춘천의 로컬 브랜드가 함께한 브랜드 페어의 제3광장에서는 다양한 참여형 콘텐츠가 준비됐다.푸드트럭 전 구간에는 모바일 주문 앱 운영을 도입해 관람객 편의도 높였다. 교통약자를 위한 노원공공행복버스는 지하철 6호선 화랑대역과 행사장을 순환 운행했다. 상계동 주민 김모씨는 “다양한 콘텐츠를 구경할 시간도 부족할 정도였다”며 “매년 업그레이드되는 축제를 보니 내년이 벌써 기대된다”고 소감을 밝혔다. 오승록 노원구청장은 “문화도시 노원을 체감하는 주민의 기대치가 높아지는 만큼 내년에는 더욱 색다른 콘셉트와 프로그램으로 찾아뵐 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.﻿서유미 기자