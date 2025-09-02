마을버스 닿지 않는 곳, ‘내편중구버스’ 누벼요

중구, 셔틀버스 9개 노선 시범 운행

서울 중구에서 1일부터 공공시설 통합 셔틀버스 ‘내편중구버스’가 시범 운행된다. 중구에 있는 공공시설을 이용하는 누구나 전용 애플리케이션(앱)에서 탑승권을 발급받아 무료로 탈 수 있다.이날 처음 운행에 들어간 내편중구버스는 총 9개 노선이다. ▲충무스포츠센터 ▲회현체육센터 ▲손기정체육센터 ▲중구청소년센터 등 공공기관이 개별적으로 운행하던 셔틀을 통합해 운영 효율을 높였다. 마을버스가 다니지 않는 중구에서 주민 생활권과 공공시설을 촘촘히 연결하기 위해 시범운행 노선을 구성했다. 주민설명회 등을 통해 주민 건의 사항도 반영했다.그동안 대중교통을 이용하기 불편했던 지역의 이동 여건을 대폭 개선할 것으로 기대된다. 체육시설, 도서관, 복지관, 주민센터 같은 주요 공공시설과 남산타운아파트, 다산성곽길, 청구동마을마당, 버티고개 등 고지대 거주지를 연결한다. 무학봉근린공원, 대현산배수지 모노레일, 응봉근린공원입구 등 ‘남산자락숲길’의 주요 입구도 포함됐다.버스는 25인승이다. 운행시간은 평일은 오전 8시부터 오후 7시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 4시까지다. 공공시설이 닫는 일요일과 공휴일에는 운행하지 않는다. 배차 간격은 노선별로 1시간이며 도심을 거치는 7호 노선은 1시간 30분마다 운행된다. 자세한 버스 운행현황과 노선은 내편중구버스 앱에서 확인할 수 있다.정류소는 표지판과 바닥 스티커로 표시된다. 시범운행 초기에는 자원봉사자로 구성된 탑승 안내 도우미가 이용을 돕는다. 앱 이용이 어려운 13세 이하 어린이는 별도 확인 절차 없이 탈 수 있다. 65세 이상 어르신은 신분증만 제시하면 된다.중구는 향후 시범운행 이용 추세나 주민 의견, 거주 현황 등을 분석하고 노선을 최적화하기 위한 연구 용역을 진행한다. 이를 반영해 내년 1월부터 정식 운행한다.김길성 중구청장은 “내편중구버스는 주민 누구나 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 교통복지”라며 “시범운행 기간 주민들의 목소리를 듣고 더 편리하고 든든한 공공 셔틀버스를 구축하겠다”고 말했다.﻿김주연 기자