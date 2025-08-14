경기 레벨업 투자 라운드 2회차, 150건 투자 매칭



경기도콘텐츠진흥원 제공

경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 주최한 ‘2025년 경기 레벨업 투자라운드’ 2회차 행사가 13일 경기콘텐츠코리아랩에서 열려 150건의 투자 매칭이 이뤄졌다.‘경기 레벨업 투자 라운드’는 콘텐츠 기업의 투자 유치 기회를 확대하고, 민간 투자사와의 직접 네트워킹을 통해 실질적인 투자 연계를 도모하는 비즈매칭(사업자 연계) 프로그램이다.2회차 행사에는 1회차와 같이 ‘레벨업 프로그램’ 선정기업 45개 사가 참여해 경기도 콘텐츠 기업에 투자의향을 가진 ‘경기 레벨업 인베스트 파트너스(G-VIP)’ 소속 39개 투자사와의 1:1 매칭 상담이 150건 이상 성사됐다.행사에 앞서 경콘진은 ▲(주)에이티유파트너스, ▲슈퍼패스트인베스트먼트(주), ▲트리거투자파트너스(유) 등 신규 G-VIP 파트너사 3곳과 업무협약을 체결하면서 누적 G-VIP 협력사는 총 93개 사로 늘었다.㈜에이티유파트너스는 문화콘텐츠·테크 분야에 독보적 강점이 있는 사모펀드(PEF) 운용사로, 2025년 성장금융의 ‘K-콘텐츠미디어 전략 펀드’ 운용사로 선정되어 현재 700억 원 이상 펀드를 조성 중이다.슈퍼패스트인베스트먼트(주)는 2024년도 매출 2,770억 원의 게임 개발사 111퍼센트의 모회사인 슈퍼패스트가 설립한 벤처 투자 전문사로, 인디게임과 신기술 콘텐츠 분야에 주목하고 있다.트리거투자파트너스는 2025년 나이스투자파트너스와 함께 총 334억 원의 콘텐츠 블라인드 펀드를 조성했으며, 프로젝트 펀드 역시 콘텐츠 분야를 집중 발굴하고 있다.경콘진 탁용석 원장은 “경기 레벨업 투자 라운드는 경기도 내 콘텐츠 기업과 검증된 민간 투자사가 밀도 있게 만날 수 있는 구조가 핵심”이라며, “앞으로도 유망 기업들이 실질적인 투자 성과를 창출할 수 있도록 ‘투자 맛집’으로 자리매김하겠다”라고 말했다.안승순 기자