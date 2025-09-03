GH, 전국 도시공사 첫 ‘전자점자 홈페이지 서비스’ 도입

서울Pn

경기주택도시공사 청사 전경


경기주택도시공사(GH)는 전국 도시개발공사 최초로 홈페이지에 ‘전자점자 서비스’를 도입했다고 3일 밝혔다.

전자점자 서비스는 GH 대표 홈페이지 내 사업·청약·보상 정보 등 모든 콘텐츠를 전자점자 형식으로 제공한다. 본문 콘텐츠가 업데이트될 때마다 점자 콘텐츠도 자동으로 연동돼 최신 정보가 실시간으로 반영된다.

이용자는 점자 단말기를 연결해, 각 콘텐츠 옆에 마련된 ‘뷰어 버튼’을 클릭해 바로 확인하거나, ‘다운로드 버튼’을 통해 전자점자파일(BRL)과 점자프린터용 파일(BRF)을 내려받아 내용을 읽을 수 있다.

이종선 사장 직무대행은 “전자점자 서비스는 시각장애인에게 실질적인 정보 접근권을 보장하는 중요한 진전”이라며, “GH는 앞으로도 정보 취약계층을 배려한 웹 접근성과 서비스 품질을 꾸준히 강화해, ESG 가치 실현과 사회적 책임 경영에 앞장서겠다”라고 다짐했다.


안승순 기자
