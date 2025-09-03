서울Pn

40여개국 50개大 청년, 신촌서 지구촌 문화 나

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동 ‘경력보유여성 지원’ 누적 취·창업 100명

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동작의 45년 ‘앵글’로 돌아봅니다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

잠원동 19금 신비파티… 금요일마다 ‘들썩들썩’

충남도, “공주시, 백제 역사문화관광 거점 만든다”

3일 충남 공주시에서 김태흠 지사와 도민과의 간담회가 열리고 있다. 도 제공


충남도가 한옥마을 확대 조성과 금강권 정원 조성 등으로 공주시를 명품 관광도시로 탈바꿈에 나선다.

김태흠 지사는 3일 민선8기 4년차 시군 방문으로 공주시를 찾아 도민과 소통하며 미래 발전 방안을 모색했다.

이날 김 지사는 공주 발전을 위해 △한옥마을 확대 △금강권(어천∼죽당) 지방정원 조성 △식품안전관리인증원·축산환경관리원 이전 △2028년 국제 밤 산업박람회 등의 차질 없는 추진을 약속했다.


김태흠 충남지사가 공주시에서 열린 도민과의 대화에서 인사말을 하고 있다 도 제공


김 지사가 제시한 한옥마을은 2036년까지 총 4개소, 1300호 규모로 조성한다. 김 지사는 “역사·문화적 가치를 가진 한옥마을 조성으로 관광객들에게 볼거리와 고도의 정취를 제공할 것”이라며 사업을 차질 없이 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

현대적 감각을 더한 한옥 표준 모델을 개발, 공공한옥 선도 사업으로 전통커뮤니티센터를 건립 후 단계적으로 한옥마을을 조성해 품격 있는 백제 왕도를 재현한다는 것이다.

금강권 지방정원 조성은 우성면 어천리∼죽당리 일원에 350억원을 투입해 5개 주제별로 공원을 개발하는 사업이다.


지난해 4월 산림청으로부터 지방정원 조성 예정지 지정 승인을 받았으며, 연내 설계 완료 후 내년 첫 삽을 뜬다.

공사 완료 시기는 2028년이며, 3년 동안 운영을 통해 정원의 안정성과 기능성을 확보하고, 2031년 국가정원으로 등록될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.

도내 밤 생산량은 전국 밤 생산량의 55.3%인 2만 2015t에 달하며, 이를 통한 수익은 약 601억원이다.

김 지사는 오는 16일 당진에서 민선8기 4년차 시군 방문을 진행할 예정이다.

공주 이종익 기자
돌봄·온정의 공간… ‘도봉 청소년 꿈터’ 네 번째

매주 월요일 오후 ‘마을식당’ 열어 자유학교·토요돌봄학교 등 운영 지역사회가 청소년 안전망 역할 오언석 구청장 “힘차게 응원할 것”

춤과 함께 젊고 역동적 에너지 ‘그루브 인 관악’

스트리트댄스 등 문화 축제 열려

광진구, 아차산 숲내음 느끼며 영화 본다

5일, 아차산어울림광장에서 영화 ‘씽2게더’ 상영

서울 자치구 최대 ‘강동중앙도서관’…“독서와 쉼,

이수희 강동구청장 개관식 참석

