김완규 경기도의원, 경기도 구강건강 증진 조례 제정 관련 정담회 개최



김완규 의원(보건복지위원회)이 경기도의회 중회의실에서 ‘경기도 구강건강 증진 조례안’ 제정을 앞두고 관련 단체와 전문가들이 참석한 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 김완규 의원(국민의힘, 고양12)은 경기도의회 중회의실 1에서 「경기도 구강건강 증진 조례안」 제정을 앞두고 관련 단체와 전문가들이 참석한 정담회를 개최하였다. 이번 정담회는 김완규 의원이 대표 발의한 조례안을 공유하고 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련된 자리였다.조례안은 도민의 구강질환 예방과 삶의 질 향상을 목적으로 ▲구강건강 증진계획 수립·시행 ▲구강건강 실태조사 ▲시·군별 구강건강 사업 추진 ▲지역장애인구강진료센터 설치·운영 ▲사업 위탁 및 예산 지원 ▲구강건강 홍보 강화 등 구체적인 정책 기반을 담고 있다.정담회에는 경기도의회에서 김완규 의원과 경기도 이종익 건강증진과장, 박남숙 건강팀장등 관계자가 참석했으며, 경기도치과의사회 전성원 회장, 이선장 부회장 등 치과의사회 관계자들이 함께하여 조례안에 대한 다양한 의견을 제시하였다.참석자들은 특히 예방 중심의 구강건강 정책 강화, 노인·임산부·아동 등 취약계층을 위한 맞춤형 지원 사업 확대, 치과의사회와 협력체계 구축 필요성 등에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.김완규 의원은 “구강건강은 단순히 치아 문제가 아니라 도민의 전신 건강과 직결되는 중요한 문제이며, 예방 중심의 정책적 접근이 반드시 필요하다”면서 “특히 노인, 임산부, 아동 등 취약계층은 구강건강 관리에 있어 상대적으로 불리한 환경에 놓여 있는 만큼, 제도적 기반을 통해 형평성을 보장하고 건강격차를 줄여야 한다”고 강조하였다.이어 김완규 의원은 “오늘 정담회에서 나온 현장의 목소리를 단순한 의견 청취에 그치지 않고, 조례안에 충실히 반영하여 실질적인 제도로 발전시키겠다”며, “경기도민 누구나 차별 없이 양질의 구강건강 서비스를 누릴 수 있도록 예산과 제도 속에 담아내고, 이를 통해 도민의 삶의 질 향상과 건강권 보장을 실질적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.또한 김완규 의원은 “앞으로도 관련 전문가, 단체, 행정과 긴밀히 협력해 구강건강 정책을 지속적으로 보완하고, 정책의 사각지대를 최소화하여 도민 모두가 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다”며 “이번 조례 제정이 경기도민의 구강건강 수준을 한 단계 도약시키는 출발점이 될 것”이라고 덧붙였다.경기도의회는 이번 정담회를 통해 수렴된 현장의 목소리를 바탕으로 조례안을 보완하고, 도민의 건강권 보장과 지역 간 구강건강 형평성 제고에 실질적인 도움이 될 수 있는 제도적 기반을 마련해 나갈 계획이다.온라인뉴스팀