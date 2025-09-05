김재진 서울시의원 “신길16-2구역, 특별재난지역에서 신도시급 주거지로”… 주민설명회 참석

서울Pn

‘신길16-2구역 신속통합기획 주택재개발 후보지’ 정비계획 및 구역 지정(안)주민설명회 개최
김 의원, 10년 만에 다시 시작되는 만큼 쾌적하고 안전한 주거지 기대


지난 4일 열린 ‘신길16-2구역 신속통합기획 주택재개발 후보지 정비계획 및 구역지정(안) 주민설명회’에 참석한 김재진 의원


서울시의회 환경수자원위원회 김재진 의원(국민의힘, 영등포1)은 지난 4일 열린 ‘신길16-2구역 신속통합기획 주택재개발 후보지 정비계획 및 구역지정(안) 주민설명회’에 참석해 주민들과 함께 재개발 추진 상황을 공유하고 의견을 청취했다.

이번 설명회는 신길동 314-14번지 일대, 약 3만 4254㎡ 규모의 신길16-2구역을 대상으로 진행되었다.

해당 구역은 지난 2022년 집중호우로 침수피해가 심각해 특별재난지역으로 지정되었으며, 전체 건축물의 93%가 20년 이상된 노후 건축물로 반지하 주택 비율도 52%에 달한다. 이로 인해 정비의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔으며, 10년 만에 재개발이 재추진되는 만큼 주민들의 관심이 높다. 이에 올해 6월 ‘신속통합기획’으로 확정되면서 본격적인 사업 추진의 기반을 마련하였다.

정비계획(안)에 따르면 38층 이하의 공동주택 약 940세대와 공공시설이 들어설 예정이다. 특히 2026년 개통 예정인 신안산선 도림사거리역과 인접해 있어 교통 접근성이 크게 개선될 것으로 기대되며, 광역교통망 확충과 연계한 주거환경 개선 효과가 클 것으로 전망된다.

김 의원은 설명회에서 “신길16-2구역은 오랜 기간 주민들이 불편을 감수해 온 지역으로, 재개발은 단순한 주거환경 개선을 넘어 안전한 생활 기반을 마련하는 중요한 계기”라며 “재개발 과정에서 주민들의 의견이 충분히 반영되고, 공공성과 주민 편익이 조화롭게 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.


온라인뉴스팀
