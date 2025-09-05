천안 성환 이화시장 ‘산학협력센터·주상복합 등’ 탈바꿈



충남 천안 성환 혁신지구 도시재생사업 구상안. 천안시 제공

인구감소 등으로 침체한 충남 천안 성환 이화시장 일대가 오는 2031년까지 연구개발, 창업지원, 주거, 상업 등 북부 생활권 균형발전을 이끄는 지역혁신거점으로 탈바꿈한다.천안시는 성환 혁신지구가 국토교통부 2025년 도시재생 혁신지구 국가시범지구 사업 대상으로 선정됐다고 5일 밝혔다.혁신지구 도시재생사업은 공공 주도 지역 혁신 거점을 조성해 산업·상업·행정·주거 등 다양한 기능이 결합한 복합 인프라를 구축하는 사업이다.성환 이화시장 주변은 과거 천안 북부의 중심 상권이었지만, 인구 감소와 고령화·노후화로 침체했다.시는 공공 주도로 생활 인프라 개선과 지역 혁신 거점 육성 전략을 위해 도시재생 혁신지구로 계획하고 2023년 국토부 국가시범지구 공모에 신청했다.성환 혁신지구가 국가시범지구로 선정됨에 따라 시는 최대 국비 250억 원과 주택도시보증공사 기금 출·융자 지원, 통합심의 등 행정절차 간소화 등의 특례를 제공받는다.시는 주택도시보증공사, 천안도시공사 등과 도시재생리츠(REITs)를 설립하고 성환 이화시장 일대 3만 1209㎡에 2031년까지 총사업비 2952억 원을 투입한다.이곳에는 대학·연구기관 등 산학협력센터와 창업지원센터 등을 조성해 스타트업 기업 인큐베이팅 등 지역 산업 경제의 선순환 구조를 구축한다.시는 성환 혁신지구 도시재생사업과 함께 성환역 주변 원도심 일대 약 28만㎡에 기반시설 조성과 상권 활성화를 위해 도시재생활성화계획도 수립한다.김석필 천안시장 권한대행은 “성환 혁신지구를 미래 모빌리티 국가산단, 북부 BIT일반산단 등 산업단지와 대학, 연구기관과 연계하는 천안 북부 산업의 허브로 구축해 나가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자