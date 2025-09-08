한원찬 경기도의원, ‘2025 경기도 더 좋은 소비 페스타’ 참석... 사회적 경제 활성화 촉진

서울Pn

한원찬 의원이 스타필드 수원 중앙 아트리움에 마련된 ‘2025 경기도 더 좋은소비 페스타 in 수원’ 현장을 찾아 판매 부스를 둘러보고 제품과 안내물을 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 5일 스타필드 수원에서 열린 ‘2025 경기도 더 좋은 소비 페스타 in 수원’에 참석해 사회적 경제 기업들을 격려하고, 지역 경제 활성화의 중요성을 강조했다.

이번 행사는 신세계프라퍼티와 경기도 간의 업무 협약에 따라 사회적 경제 판로를 지원하기 위해 마련되었다. 행사에는 총 26개의 사회적 경제 기업 및 지역 로컬 브랜드가 참여해 제품을 판매하고 홍보하는 시간을 가졌다.

한원찬 의원은 행사장을 둘러보며 사회적 경제 기업 관계자들과 소통하고, 그들의 노력과 성과에 깊은 관심을 표명했다. 특히, 의원은 “사회적 경제는 단순히 상품을 사고파는 것을 넘어, 지역 사회에 긍정적인 가치를 창출하는 중요한 역할을 한다”며, “이러한 행사가 더 자주 열려 사회적 경제 기업들이 성장할 수 있는 기반이 마련되길 바란다”고 말했다.


한원찬 의원이 행사장을 둘러보며 사회적 경제 기업 관계자들과 대화를 나누고 있다. (사진=경기도의회)


또한, 한 의원은 “경기도의회 차원에서도 사회적 경제 기업을 위한 지원 정책을 적극적으로 검토하고, 이들의 지속 가능한 성장을 도울 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

이번 ‘2025 경기도 더 좋은 소비 페스타’는 제품 판매와 더불어 룰렛, 뽑기 등의 이벤트와 문화 공연, 레고 만들기 체험 등 다채로운 프로그램으로 시민들의 참여를 이끌었다.

